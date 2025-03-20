الخميس 20 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضم أعضاء جدد لمجلس الأمناء بجامعة المنصورة الأهلية

جامعة المنصورة الأهلية،
جامعة المنصورة الأهلية، فيتو

 تقدم الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مجلس أمناء الجامعة برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى الأسبق ورئيس جامعة المنصورة الأسبق بمناسبة صدور قرار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإضافة أعضاء جدد إلى مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية، والذي يضم نخبة من الشخصيات العامة والأكاديمية المرموقة.

 

ضم أعضاء جدد إلى مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية

 وأصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بضم كلا من:  
الدكتور محمود السيد محمد الناغى - الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة حسن على على عتمان - الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم، حازم نصر-  نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار ومدير مكتب أخبار اليوم بالمنصورة.

 

تطوير منظومة التعليم العالي في مصر

 وأعرب الدكتور شريف خاطر عن ثقته الكاملة في قدرة مجلس الأمناء على قيادة الجامعة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية، والمساهمة الفعالة في تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، مؤكدًا على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الأمناء في دعم الجامعة ومساندتها في تحقيق رسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية.

كما أشاد رئيس الجامعة بالجهود المخلصة التي يبذلها أعضاء مجلس الأمناء في سبيل الارتقاء بمستوى الجامعة، وتحقيق التميز في كافة المجالات، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في مهامهم.

وأشار إلى تطلع جامعة المنصورة الأهلية أن يكون مجلس الأمناء سندًا وعونًا لها في تحقيق تطلعاتها نحو تقديم تعليم عالي الجودة، وإجراء بحوث علمية متميزة، وخدمة المجتمع المحلي والإقليمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المجتمع المحلي العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي تطوير منظومة التعليم العالي أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس جامعة المنصورة لدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلم منظومة التعليم العالي في مصر

مواد متعلقة

إزالة 6 حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في قنا

فوائد عصير الليمون، يحمي من التجاعيد ويعزز صحة القلب

مباريات مثيرة في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.. مواجهة إيطاليا وألمانيا الأبرز.. وهولندا تصطدم بإسبانيا.. وكرواتيا تلتقي فرنسا في لقاء صعب.. وهذا سجل الفائزين باللقب

المشاط: التحول نحو الاقتصاد الأخضر توجه رئيسي في خطة الدولة التنموية

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

هل الليلة ليلة القدر؟ 3 علامات ترشحها لهذه المنزلة العظيمة

خلافات محمد سامي في صناعة الدراما، 2011 بداية الأزمات و«المتحدة» أطاحت به

بعد توعد ترامب بإبادتهم، توفيق عكاشة يكشف مخططا أمريكيا لضرب الحوثيين بأسلحة أقرب للنووية

شنط وأحذية آخر ما تبقى من ضحايا سقوط سقف غرفة دروس خصوصية على تلاميذ بالدقهلية (صور)

سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية في منتصف تعاملات اليوم الخميس

الإعلام العبري يبث رسائل تحريض ضد الأزهر

أستراليا تقسو على إندونيسيا بخماسية في تصفيات كأس العالم

منوعات

المزيد

بن ستيلر: أتمنى تجديد آبل مسلسل SEVERANCE لموسم ثالث

كيم كارداشيان تمنع ابنة كانييه ويست من زيارته بسبب أندرو تيت

طريقة مبتكرة لنقل الصوت دون استخدام سماعات، ما القصة؟

ديمي مور تحتفل بعيد ميلاد بروس ويليس الـ 70 (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الخميس وهذا العيار يسجل 3668 جنيها

سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية في منتصف تعاملات اليوم الخميس

بعد ارتفاعها لرقم قياسي، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأربعاء 19-3-2025

المزيد

انفوجراف

في 5 جمل.. اتعلم فن "قلب الترابيزة" مع عصام عمر في نص الشعب اسمه محمد (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في الصلح مع أهل الحيرة

هل الليلة ليلة القدر؟ 3 علامات ترشحها لهذه المنزلة العظيمة

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل الصدقة في رمضان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية