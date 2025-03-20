ضم أعضاء جدد لمجلس الأمناء بجامعة المنصورة الأهلية

تقدم الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مجلس أمناء الجامعة برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى الأسبق ورئيس جامعة المنصورة الأسبق بمناسبة صدور قرار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإضافة أعضاء جدد إلى مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية، والذي يضم نخبة من الشخصيات العامة والأكاديمية المرموقة.

ضم أعضاء جدد إلى مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية

وأصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بضم كلا من:

الدكتور محمود السيد محمد الناغى - الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة حسن على على عتمان - الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم، حازم نصر- نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار ومدير مكتب أخبار اليوم بالمنصورة.

تطوير منظومة التعليم العالي في مصر

وأعرب الدكتور شريف خاطر عن ثقته الكاملة في قدرة مجلس الأمناء على قيادة الجامعة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية، والمساهمة الفعالة في تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، مؤكدًا على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الأمناء في دعم الجامعة ومساندتها في تحقيق رسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية.

كما أشاد رئيس الجامعة بالجهود المخلصة التي يبذلها أعضاء مجلس الأمناء في سبيل الارتقاء بمستوى الجامعة، وتحقيق التميز في كافة المجالات، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في مهامهم.

وأشار إلى تطلع جامعة المنصورة الأهلية أن يكون مجلس الأمناء سندًا وعونًا لها في تحقيق تطلعاتها نحو تقديم تعليم عالي الجودة، وإجراء بحوث علمية متميزة، وخدمة المجتمع المحلي والإقليمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.