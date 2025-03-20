رصد 15 كيان غير شرعي لأنشطة الغوص بالبحر الأحمر وجنوب سيناء

قامت، وزارة السياحة والآثار في إطار دورها الرقابي والتنظيمي، ممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، بدفع عدة لجان من الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية خلال الفترة الماضية إلى محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، وذلك للمرور والتفتيش الدوري علي مراكز الغوص والأنشطة البحرية ويخوت السفاري السياحية الكائنة بكافة مدن المحافظتين.

التفتيش علي مراكز الغوص والأنشطة البحرية

ومن جانبه، أوضح محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، إلى أن ذلك جاء في ضوء حرص الوزارة على التأكد من مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين الممارسين للأنشطة البحرية الترفيهية والسياحية وبما يليق بسمعة المقصد السياحي المصري، بجانب إحكام الدور الرقابي على تلك المنشآت والتأكد من التزامها بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل السياحي وكذلك بالمعايير والمواصفات والاشتراطات الفنية والسياحية اللازمة لممارسة الأنشطة البحرية المختلفة.

وأضاف أن هذه اللجان قامت أيضًا برصد الكيانات الغير شرعية والتي تمارس النشاط السياحي دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيالها، وذلك في ضوء قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وأحكام القرار الوزاري الخاص بالغوص والأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية.

رصد الكيانات غير الشرعية والتي تمارس النشاط السياحي

وفي هذا الإطار، فقد أسفرت نتائج أعمال تلك اللجان بمحافظة البحر الأحمر عن رصد 7 كيانات غير شرعية بها تزاول نشاط الغوص والأنشطة البحرية بدون الحصول على ترخيص من الوزارة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما تم إجراء التفتيش الفني والسياحي لـ 62 مركز غوص، وأسفر المرور عن إجراء عدد معاينة واحدة للتجديد السنوي، وتحرير عدد 18 محضر مخالفات، وتوجيه 34 إنذار بالملاحظات. وتم إجراء التفتيش الفني والسياحي ل58 مركز أنشطة بحرية، وإجراء 5 معاينات مبدئية لمراكز أنشطة بحرية تحت التأسيس، وأسفر المرور عن إجراء 10 محاضر مخالفات، وتوجيه 17 إنذارات بالملاحظات، بالإضافة إلى إجراء التفتيش الفني والسياحي ل 3 يخوت سفاري، بالاشتراك مع إدارة التفتيش البحري بالغردقة وأسفر المرور عن إلغاء تراخيص الملاحة الخاصة بتلك اليخوت نظرًا لوجود مخالفات تتعلق بالطقم المصرح له بالعمل. إلى جانب إجراء تفتيش على تشغيل 13 من مراكز الغوص والأنشطة البحرية أثناء تنفيذ الأنشطة البحرية على السقالات.

مراقبة عمل مراكز الغوص بجنوب سيناء

أما نتائج أعمال لجان بمحافظة جنوب سيناء عن رصد 8 كيانات غير شرعية بها تزاول نشاط الغوص والأنشطة البحرية بدون الحصول على ترخيص من الوزارة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما تم إجراء التفتيش الفني والسياحي ل35 مركز غوص، وإجراء 6 معاينات تجديد سنوي، وتحرير عدد محضري مخالفات، وتوجيه 16 إنذار بالملاحظات. وتم أيضًا إجراء التفتيش الفني والسياحي ل35 مركز أنشطة بحرية، و17 مركز أنشطة بحرية تحت التأسيس، وأسفر المرور عن إجراء 4 معاينات تجديد سنوي، وتوجيه 4 إنذارات بالملاحظات، بجانب إجراء التفتيش الفني والسياحي ل7 يخوت سفاري، وأسفر المرور عن توجيه إنذار ليخت واحد بملاحظات، بالإضافة لإجراء تفتيش على تشغيل 16 من مراكز الغوص والأنشطة البحرية أثناء تنفيذ الأنشطة البحرية على السقالات.

ومن المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة استكمال دفع هذه اللجان للمرور والتفتيش على باقي مراكز الغوص والأنشطة البحرية ويخوت السفاري السياحية الموجودة في المحافظات السياحية الأخرى.

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