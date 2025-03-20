المشدد 15 سنة لسائق وربة منزل بتهمة تزوير المحررات في مصر القديمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سائق وربة منزل لاتهامهما بالتزوير في محررات رسمية منسوب صدورها إلى الإدارة العامة للمرور، وطوابع خدمات وتصديق وشهادات خبرة منسوب صدورها إلى وزارة الخارجية، وذلك بالسجن المشدد 15 عاما.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين م. م محبوس، 36 سنة، سائق، أ.م، هاربة، لأنهما بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في اصطناع المحررات الرسمية وهى رخص وستيكرات قيادة وتسيير منسوب صدورها إلى الإدارة العامة للمرور، وطوابع خدمات وتصديق وشهادات خبرة منسوب صدورها إلى وزارة الخارجية ووزارة التربية والتعليم، ومستخرجات رسمية بنجاح طالب منسوب صدوره إلى وزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية، وعقود عمل منسوب صدورها إلى وزارة العمل ووزارة الخارجية والمملكة العربية السعودية.



وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين اتفقا على تزوير المستندات وساعدوا الآخر المجهول على ذلك بأن أمداه بالبيانات المزورة المراد إثباتها فحررها المجهول ودون البيانات المراد إثباتها على خلاف الحقيقة، وذلك على غرار المحررات الرسمية الصحيحة الصادرة عن تلك الجهات ومهرها ببصمات أختام، ناسبين إياها زورًا لتلك الجهات، فتمت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما قلدا المتهمان بواسطة آخر مجهول أختام شعار الجمهورية المنسوبة لكل من وزارة الخارجية، والقنصلية، وتصديقات الشرقية، ومحافظة الشرقية، وإدارة المرور، وحدة القيادة، بأن اصطنعها على غرار الأختام الصحيحة الخاصة بتلك الجهات واستعملها.

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