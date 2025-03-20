“رقية العسكري” تضع نيكول سابا على رأس التريند

تطل النجمة اللبنانية نيكول سابا على الجمهور المصري من جديد بدور مميز في مسلسل وتقابل حبيب الذي يعرض السباق الرمضاني 2025، وتتشارك بطولته رفقة الفنانة ياسمين عبد العزيز.

مع عرض كل حلقة من المسلسل الرومانسي الاجتماعي، تتصدر نيكول سابا مؤشرات بحث جوجل وتريندات السوشيال ميديا بفضل حضورها القوي.

رقية العسكري

تجسد نيكول سابا دور رقية العسكري الزوجة الثانية لزوج ياسمين عبد العزيز، وتحتوي شخصية رقية العسكري على العديد من المتناقضات، واستطاعت نيكول سابا أن تظهرها بسلاسة حتى يصدق الجمهور أنها بالفعل رقية الزوجة الثانية وسيدة الأعمال الجميلة الأنيقة، ولكنها فى حقيقة الأمر تدير عمليات إجرامية خطيرة وتخطط لسلسلة أفكار مدمرة لكل من حولها ولكنها تقوم بذلك فى هدوء تام.

نيكول سابا فى مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 19

وشهدت أحدث حلقات مسلسل "وتقابل حبيب" حديث "رقية " مع عائلة أبو العزم بحدة حول علاقتها بنجلهم "يوسف – خالد سليم".



الحلقة شهدت صداما حادا بين "رقية" و"يوسف" حول اجتماعها مع والده ووالدته وأنها لم تخبره بالأمر لتقول له أنه غير متواجد كما أنه منفصل عنها في غرفة واحدة، ويشتعل الصدام حين تتحضر للخروج وتخبره بأنها ستذهب لإحضار عمتها من المطار دون أن تخبره بهذا الأمر من قبل.

بعد حديث "رقية" يشك يوسف في الأمر ويتتبعها حتى فيلتها ليجدها بين عدد من الرجال الأجانب، وتسرع رقية من أجل إبعاده عن التجمع حتى لا يشك المتواجدون في وجود أزمة، يتبين أن المتواجدين مع رقية هم أعضاء لشبكة مافيا عالمية تتعامل في كل ما هو غير مشروع.



يحاول يوسف الاستفسار عن هوية المتواجدين معها تقول له رقية إنهم رجال لهم نفوذ عالمي ولكن لا يجب أن يعرف أي شيء عنهم على الإطلاق حتى لا يصاب بمكروه، ويقول لها يوسف إن وجودها في حياته خطر على عائلته كله، وتؤكد له رقية إن خطواتها محسوبة ولا تعرف طريق الخوف إطلاقا، وتخبره بأن يتقبلها كما هي بعد أن عرف كل شيء.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

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