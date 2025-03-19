الأربعاء 19 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

رئيس الوزراء يكشف حقيقة بيع بنك القاهرة.. مدبولي يعلن عن تشكيل مجموعة عمل لبحث مستقبل الإعلام والدراما.. وإطلاق مشروع 400 ألف وحدة سكنية بعد عيد الفطر

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء،فيتو

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمره الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض عددًا من القضايا المهمة على الصعيدين المحلي والدولي. 

وتناول رئيس الوزراء خلال المؤتمر تطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيراتها على الاستقرار، بالإضافة إلى مستجدات المشهد الاقتصادي، وخطط الحكومة في مجالات الاستثمار، والإعلام، والإسكان، والتكنولوجيا.

رسائل مهمة من رئيس الجمهورية حول الاقتصاد المصري 

أشار رئيس الوزراء إلى الرسائل التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار القوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، حيث سلط الضوء على التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، ومنها انخفاض معدل التضخم، واستقرار مؤشر مديري المشتريات، وارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي، بالإضافةإلى تزايد تحويلات المصريين في الخارج.

 

إطلاق مبادرة "الرواد الرقميون" لتأهيل الشباب في تكنولوجيا المعلومات

كشف مدبولي عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد مع الرئيس السيسي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم استعراض مبادرة "الرواد الرقميون" (Digilians) التي تهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب في مجالات الاتصالات والبرمجيات، ومن المقرر عرض تفاصيلها خلال المؤتمر الأسبوعي المقبل.

 

تبسيط إجراءات الاستثمار والسياحة 

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط إجراءات إصدار التراخيص والرسوم، مشيرًا إلى اجتماعات مكثفة للمجموعة الاقتصادية لتحقيق ذلك. كما أوضح أنه يتم العمل على تسهيل إجراءات إصدار التراخيص السياحية استجابة لمطالب القطاع الخاص.

 

التحضير لافتتاح المتحف المصري الكبير 

أعلن مدبولي عن بدء اجتماعات اللجنة العليا للإعداد لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، موضحًا أن الاجتماعات ستستمر بشكل دوري لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف استعدادًا لهذا الحدث العالمي.

 

إطلاق مشروع 400 ألف وحدة سكنية بعد عيد الفطر 

كشف رئيس الوزراء عن بدء تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي بطرح 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل عقب إجازة عيد الفطر، موضحًا أن التفاصيل الكاملة للمبادرة ستُعلن قريبًا.

 

حقيقة بيع بنك القاهرة 

فيما يتعلق ببيع بنك القاهرة، أوضح مدبولي أن هناك استشاريًا يعمل على الفحص النافي للجهالة لتقييم البنك قبل تحديد النسبة التي سيتم طرحها، نافيًا صحة الأرقام المتداولة حول قيمة البنك، ومؤكدًا أن الدولة والبنك المركزي سيقرران نسبة الطرح وفقًا للمستجدات الاقتصادية.

 

رؤية مستقبلية للإعلام والدراما المصرية

 أعلن رئيس الوزراء عن توجيه من الرئيس السيسي بتشكيل مجموعة عمل متخصصة لوضع رؤية مستقبلية واضحة للإعلام والدراما المصرية، بهدف تعزيز القيم الإيجابية والانتماء الوطني، مشددًا على أن هذا التوجه لا يهدف إلى تقييد حرية الإبداع، وإنما إلى تقديم أعمال درامية تعكس الواقع المصري الحقيقي.

 

التأكيد على حرية الإبداع مع الحفاظ على الهوية المصرية

 اختتم مدبولي حديثه بالتأكيد على أهمية تقديم دراما تعكس الهوية المصرية وتعالج قضايا المجتمع بحرفية، مستشهدًا بالأعمال الدرامية المتميزة التي لا تزال تحظى باهتمام الجمهور، مشددًا على ضرورة وجود ثوابت أخلاقية وحضارية في المحتوى الدرامي المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اتصالات وتكنولوجيا التراخيص السياحية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصريين في الخارج تحويلات المصريين في الخارج تحويلات المصـريين بنك القاهرة

مواد متعلقة

رئيس الوزراء: لا تقييد للإبداع، وهذه خطة الدولة للإعلام والدراما

الحكومة تقرر زيادة سعر أردب القمح المحلي إلى 2200 جنيه

مجلس الوزراء يقر تعديلات جذرية على المحاكم الابتدائية بأسيوط

مجلس الوزراء يعتمد دراسة "المالية" بشأن مشروع إنتاج بيض المائدة بالخانكة

وزير المالية يكشف تطورات جديدة في ملف حزمة الحماية الاجتماعية

مدبولي: إتمام المراجعة الرابعة لصندوق النقد، ولجنة لضبط الإعلام والدراما

تشكيل لجنة لدراسة نظام الإنذار المبكر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الحكومة تقرر مد تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة" لـ30 يونيو

الأكثر قراءة

في تمام 6:35 صباحا، آخر مدينة تشهد صلاة عيد الفطر المبارك 2025

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة

وزير المالية يكشف تطورات جديدة في ملف حزمة الحماية الاجتماعية

مدبولي يكشف حقيقة بيع بنك القاهرة بمليار دولار

كأس عاصمة مصر، موعد مباراة الأهلي وإنبي والقناة الناقلة

مدفع رمضان، 3 شباب يفوزون بـ 100 ألف جنيه بفضل “جنيه ورق” (فيديو)

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

موعد سفر بعثة منتخب الناشئين إلى المغرب للمشاركة في أمم إفريقيا

منوعات

المزيد

أب إيطالي متهم بالقتل.. صدم طفله امرأة مسنة

مظهرها مشوه، الفقاعة تفوز بلقب سمكة العام في نيوزيلندا

إحباط بيع مومياء أثرية من العصور الوسطى في تركيا

صور جديدة من فيلم آنا دي أرماس Ballerina

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-3-2025 في الأسواق

اشتعال أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء، وهذا العيار يسجل 4905 جنيها

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 19-3-2025

المزيد

انفوجراف

تفتكروا مين قتل أدهم الجارحي ابن سيد الناس؟ (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين.. مالك بن دينار

أسئلة رمضان، ما هو السر الأعظم للصوم ؟، وزير الأوقاف السابق يوضح

عمرو خالد يوضح طريقة نبوية رائعة عند النزاعات والخصومات والصدمات مع البشر (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية