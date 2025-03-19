رئيس الوزراء يكشف حقيقة بيع بنك القاهرة.. مدبولي يعلن عن تشكيل مجموعة عمل لبحث مستقبل الإعلام والدراما.. وإطلاق مشروع 400 ألف وحدة سكنية بعد عيد الفطر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمره الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض عددًا من القضايا المهمة على الصعيدين المحلي والدولي.

وتناول رئيس الوزراء خلال المؤتمر تطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيراتها على الاستقرار، بالإضافة إلى مستجدات المشهد الاقتصادي، وخطط الحكومة في مجالات الاستثمار، والإعلام، والإسكان، والتكنولوجيا.

رسائل مهمة من رئيس الجمهورية حول الاقتصاد المصري

أشار رئيس الوزراء إلى الرسائل التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار القوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، حيث سلط الضوء على التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، ومنها انخفاض معدل التضخم، واستقرار مؤشر مديري المشتريات، وارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي، بالإضافةإلى تزايد تحويلات المصريين في الخارج.

إطلاق مبادرة "الرواد الرقميون" لتأهيل الشباب في تكنولوجيا المعلومات

كشف مدبولي عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد مع الرئيس السيسي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم استعراض مبادرة "الرواد الرقميون" (Digilians) التي تهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب في مجالات الاتصالات والبرمجيات، ومن المقرر عرض تفاصيلها خلال المؤتمر الأسبوعي المقبل.

تبسيط إجراءات الاستثمار والسياحة

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط إجراءات إصدار التراخيص والرسوم، مشيرًا إلى اجتماعات مكثفة للمجموعة الاقتصادية لتحقيق ذلك. كما أوضح أنه يتم العمل على تسهيل إجراءات إصدار التراخيص السياحية استجابة لمطالب القطاع الخاص.

التحضير لافتتاح المتحف المصري الكبير

أعلن مدبولي عن بدء اجتماعات اللجنة العليا للإعداد لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، موضحًا أن الاجتماعات ستستمر بشكل دوري لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف استعدادًا لهذا الحدث العالمي.

إطلاق مشروع 400 ألف وحدة سكنية بعد عيد الفطر

كشف رئيس الوزراء عن بدء تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي بطرح 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل عقب إجازة عيد الفطر، موضحًا أن التفاصيل الكاملة للمبادرة ستُعلن قريبًا.

حقيقة بيع بنك القاهرة

فيما يتعلق ببيع بنك القاهرة، أوضح مدبولي أن هناك استشاريًا يعمل على الفحص النافي للجهالة لتقييم البنك قبل تحديد النسبة التي سيتم طرحها، نافيًا صحة الأرقام المتداولة حول قيمة البنك، ومؤكدًا أن الدولة والبنك المركزي سيقرران نسبة الطرح وفقًا للمستجدات الاقتصادية.

رؤية مستقبلية للإعلام والدراما المصرية

أعلن رئيس الوزراء عن توجيه من الرئيس السيسي بتشكيل مجموعة عمل متخصصة لوضع رؤية مستقبلية واضحة للإعلام والدراما المصرية، بهدف تعزيز القيم الإيجابية والانتماء الوطني، مشددًا على أن هذا التوجه لا يهدف إلى تقييد حرية الإبداع، وإنما إلى تقديم أعمال درامية تعكس الواقع المصري الحقيقي.

التأكيد على حرية الإبداع مع الحفاظ على الهوية المصرية

اختتم مدبولي حديثه بالتأكيد على أهمية تقديم دراما تعكس الهوية المصرية وتعالج قضايا المجتمع بحرفية، مستشهدًا بالأعمال الدرامية المتميزة التي لا تزال تحظى باهتمام الجمهور، مشددًا على ضرورة وجود ثوابت أخلاقية وحضارية في المحتوى الدرامي المصري.

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