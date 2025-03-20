المغرب في مهمة حسم التأهل إلى كأس العالم 2026

يواجه المنتخب المغربي منتخبي النيجر وتنزانيا، غدًا الجمعة، ويوم الثلاثاء المقبل بمدينة وجدة، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة على الترتيب في المجموعة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

يتطلع "أسود الأطلس" لتحقيق الانتصار على منافسيه المباشرين لتعزيز موقعه في صدارة المجموعة، وتأمين فارق مريح يضمن له التأهل مبكرًا.

المغرب في مهمة الحسم

ويستفيد المنتخب المغربي من ميزة اللعب بميدانه وأمام جمهوره، رغم أن النيجر هو المنتخب المضيف في هذه المباراة، لكن افتقاده لملعب يلبي المواصفات المطلوبة دفعه لاختيار اللعب في المغرب كعدد من المنتخبات الأفريقية الأخرى.



ويهيمن المنتخب المغربي على سجل المواجهات المباشرة بين المنتخبين، بعد النتائج التي حققها في السنوات الأخيرة بينما يظل منتخب النيجر مغمورًا في كرة القدم الأفريقية، ويحتل المركز الـ126 في التصنيف العالمي للمنتخبات، الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

المباراة تبدو من الناحية النظرية في متناول المنتخب المغربي، لكن المعطيات الميدانية أظهرت الصعوبات التي واجهها في كثير من الأحيان، خاصة عندما يواجه منتخبات تحسن التنظيم الدفاعي وتعتمد التكتل في الخلف.

ويدرك وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب ذلك جيدًا، كما صرح في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه عن قائمة اللاعبين قائلًا: "مازال علينا الاشتغال على مجموعة من الأمور الفنية والتكتيكية لتطوير مستوى الأداء الجماعي وإيجاد الثغرات عندما نواجه منتخبات تميل إلى التراجع والدفاع المتأخر".

وأبدى الركراكي سعادته بمواجهة مدربه السابق بادو الزاكي، واصفًا إياه بأنه أحد أساطير كرة القدم المغربية الذي تعلم منه الكثير عندما كان يلعب تحت إشرافه.

ويتصدر المنتخب المغربي المجموعة الخامسة برصيد تسع نقاط من ثلاث انتصارات، يليه منتخبا النيجر وتنزانيا بست نقاط، ثم زامبيا في المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط، ثم الكونغو في المركز الخامس والأخير دون نقاط.

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