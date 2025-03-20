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رياضة

الليلة، 9 مواجهات قوية في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

أنجولا
أنجولا

 يستمر التنافس بين أفضل المنتخبات الوطنية الأفريقية في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وتتطلع الفرق في مختلف أنحاء القارة إلى تعزيز فرصها في التأهل إلى هذا الحدث العالمي المرموق.

ومع انطلاق التصفيات، لا تزال المنافسة محتدمة، حيث تتنافس الفرق على مقعد في كأس العالم المقبلة. 

وتقام اليوم 9 مباريات من الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم أفريقيا 2026 استعراضها كالتالي..


مباريات اليوم في تصفيات إفريقيا لكأس العالم

موزمبيق × أوغندا - 3 عصرًا

سيراليون × غينيا بيساو - 6 مساءً

زيمبابوي × بنين - 6 مساءً

كاب فيردي × موريشيوس - 6 مساءً

مالاوي × ناميبيا - 6 مساءً

ليبيا × أنجولا - 9 مساءً

الجابون × سيشيل - 9 مساءً

جامبيا × كينيا - 9 مساءً

جزر القمر × مالي - 11 مساءً

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