الخميس 20 مارس 2025
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حوادث

الداخلية تواصل تيسير إجراءات الحصول على الخدمات الشرطية

الداخلية تواصل تيسير
الداخلية تواصل تيسير إجراءات الحصول على الخدمات الشرطية بالج

 واصلت  الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة لتقديم التيسيرات لهم.

 

الداخلية تواصل تيسير إجراءات الحصول على الخدمات الشرطية بالجوازات

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عددا من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وأنهت الإجراءات الخاصة بهم.

 

وأكدت الوزارة مواصلة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في استخراج المستندات في المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

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 وكانت وزارة الداخلية حرصت على تشغيل عدد من منافذ مصدرات الجوازات بالمراكز التجارية، وذلك لتلبية واستيعاب احتياجات المواطنين المترددين عليهم، ويختصون بتلقى طلبات استخراج جوازات سفر المواطنين دون النظر للاختصاص المكانى لإقامة ذوى الشأن.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، واستمرارًا لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.

وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل.

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