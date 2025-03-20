الخميس 20 مارس 2025
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رياضة

ليفربول يعلن استبعاد لاعبه من معسكر منتخب هولندا

هولندا
هولندا

 أعلن نادي ليفربول استبعاد لاعبه جرافنبيرج من معسكر  المنتخب الهولندي قبل مواجهة نظيره الإسباني على ملعب "فينورد"، مساء اليوم الخميس، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وجاء ذلك بعد تعرض لاعب خط الوسط للإصابة خلال معسكر الطواحين ليعود إلى نادي ليفربول ويبدأ برنامج التعافي من الإصابة.

موعد مباراة هولندا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

 تنطلق مباراة هولندا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة هولندا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

تذاع مباراة هولندا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية عبر قناة beIN sports HD 2.

وتأهل منتخب هولندا إلى منافسات ربع نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية بعدما احتل وصافة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.

بينما تأهل منتخب إسبانيا إلى الدور ذاته عقب اعتلاء صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة.

 

وكانت قرعة دور ربع النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية أسفرت عن مواجهات قوية للمنتخبات المتنافسة.

 

نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

هولندا ضد إسبانيا

كرواتيا ضد فرنسا

الدنمارك ضد البرتغال

إيطاليا ضد ألمانيا

 

قرعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

الفائز من مباراة إيطاليا وألمانيا سيواجه الفائز من مواجهة الدنمارك والبرتغال.

الفائز من مواجهة هولندا وإسبانيا سيلعب أمام الفائز من مباراة كرواتيا وفرنسا.  

وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي يوم 20 مارس 2025 بينما تلعب مواجهات الإياب يوم 23 من ذات الشهر.

وتقام مواجهتي نصف النهائي يومي 4 و5 يونيو 2025 على أن يقام النهائي ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 8 يونيو 2025. 

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الأمم الأوروبية بطولة دوري الأمم الأوروبية دوري الأمم الأوروبية مباراة هولندا وإسبانيا

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