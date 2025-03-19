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رياضة

موعد مباراة هولندا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

موعد مباراة هولندا
موعد مباراة هولندا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

يستضيف منتخب هولندا نظيره إسبانيا، غدا الخميس على ملعب فينورد، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.
 

موعد مباراة هولندا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

من المقرر أن تقام مباراة هولندا وإسبانيا غدا الخميس 20 مارس 2025 على ملعب فينورد في هولندا وذلك ضمن منافسات الدور ربع نهائي في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق صافرة مباراة هولندا ضد إسبانيا في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

تمتلك قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية، وسوف يتم نقل مباراة هولندا أمام إسبانيا على قناة beIN Sports HD2.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى الدور ربع النهائي لدوري الأمم الأوروبية، بعد تصدره للمجموعة الرابعة في المستوى الأول برصيد 16 نقطة.

 ويطمح منتخب إسبانيا في الفوز للتقدم نحو الكأس من أجل فرض زعامته على أوروبا بعد فوزه قبل 9 أشهر باليورو.

فيما تأهلت هولندا إلى ربع النهائي باحتلالها وصافة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، خلف ألمانيا المتصدرة.
 

ويتسلح منتخب هولندا بالأرض والجمهور مع كتيبة من النجوم لتحقيق الفوز والتقدم نحو لقب أوروبي لم يتحقق في مسيرة الطواحين من قبل.

 

وكانت قرعة دور ربع النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية أسفرت عن مواجهات قوية للمنتخبات المتنافسة.

نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

 

هولندا ضد إسبانيا

كرواتيا ضد فرنسا

الدنمارك ضد البرتغال

إيطاليا ضد ألمانيا

قرعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

الفائز من مباراة إيطاليا وألمانيا سيواجه الفائز من مواجهة الدنمارك والبرتغال.

الفائز من مواجهة هولندا وإسبانيا سيلعب أمام الفائز من مباراة كرواتيا وفرنسا.  

وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي يوم 20 مارس 2025 بينما تلعب مواجهات الإياب يوم 23 من ذات الشهر.

وتقام مواجهتي نصف النهائي يومي 4 و5 يونيو 2025 على أن يقام النهائي ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 8 يونيو 2025. 

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