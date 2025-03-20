الخميس 20 مارس 2025
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صحة القاهرة: رفع تصنيف الرعاية المركزة بمستشفى المنيرة العام ببرنامج البورد المصري

الدكتور حموده الجزار
الدكتور حموده الجزار رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة

أعلن الدكتور حموده الجزار، رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة ؛ أنه تم اعتماد رفع تصنيف قسم الرعاية المركزة بمستشفى المنيرة العام من الفئة A إلى الفئة B رسميا بقاعدة بيانات البورد المصري الزمالة المصرية سابقا ؛ لتعد خطوة نوعية لتقديم خدمات طبية متميزة لعدد أكبر من حالات الرعاية المركزة ولفتح سعة تدريبية أكبر لمتدربي الزمالة المصرية بالقاهرة.

إعادة تقييم قسم الرعاية المركزة بمستشفى المنيرة العام

 

يأتي هذا بعد إعادة تقييم قسم الرعاية المركزة بمستشفى المنيرة العام بناءا على زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بالقسم بواقع 22 بدلا من 10 أسرة ؛ وزيادة أجهزة التنفس الصناعي بواقع 11 بدلا من 4، وزيادة عربات الطوارئ بواقع 4 بدلا من 1، وزيادة ماكينات الغسيل الكلوي لتكون 38 بدلا من 22 بواقع 2 ماكينة بقسم الرعاية المركزة.

أضاف الجزار  أنه تم زيادة عدد إستشاري الرعاية المركزة إلى 6 أطباء، وزيادة أعداد التمريض بالقسم لتصل إلى 33.

أكد  أن قسم الرعاية المركزة الآن لديه القدرة على استيعاب عدد أكبر من المتدربين واستقبال عدد أكبر من حالات الرعاية المركزة ليكون إضافة وخدمة طبية متميزة بمستشفيات مديرية الشئون الصحية بالقاهرة.

خطة لإعتماد أقسام جديدة بالزمالة المصرية بمستشفيات المديرية 

 

وفي سياق متصل، نوه الجزار إلى أن هناك خطة تم وضعها لاعتماد أقسام جديدة بالزمالة المصرية بمستشفيات المديرية وعلى رأسهم تخصص التخدير والرعاية المركزة ؛ وذلك في حيز زمني قصير ؛ ليكون ركيزة لتوفير القوى البشرية من الأطباء الحاصلين على الزمالة المصرية ؛ ولتقديم خدمات طبية متميزة للمترددين.

ووجه الشكر والتقدير للطاقم الطبي والإداري بمستشفى المنيرة العام وعلى رأسهم مدير المستشفى  الدكتور محمد عيد ؛ على المجهود المتميز والتفاني في العمل والذي نتج عنه هذا التقدم.

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