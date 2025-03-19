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صحة ومرأة

متى يجب على مريض السرطان كسر صيامه؟ الصحة تكشف 3 أعراض

صيام رمضان، فيتو
صيام رمضان، فيتو

حذرت وزارة الصحة من 3 حالات يجب علي مريض السرطان فيها كسر الصيام والإفطار في شهر رمضان الكريم دون أن يكمل صيام اليوم والتوجه للعلاج الطبي.

 

متى يجب على مريض السرطان كسر الصيام

وتضمنت هذه الحالات:

١- تغيير في درجة الوعي.

٢- قيء مستمر.

٣- نزيف.

ووجهت وزارة الصحة نصائح لمرضى السرطان الصائمين في شهر رمضان.

 

وجبة السحور لمرضى السرطان 

وأشارت إلى ضرورة أن تكون وجبة السحور صحية وغنية بالبروتين والألياف والكربوهيدرات والسوائل لتمنح الجسم التغذية التي يحتاجها.

 

وجبة السحور لمرضى السرطان

أكدت وزارة الصحة أن وجبة السحور لمرضى السرطان يفضل أن تحتوي على البروتين والكربوهيدرات مثل الخبز البلدي والفول والبطاطس وضرورة تناول ما يقرب من ١٢ كوب ماء يوميًّا.

 

وقالت وزارة الصحة إنه يفضل لمرضى السرطان تناول وجبة السحور قبل النوم بساعتين لتجنب الشعور بالتخمة والارتجاع والغثيان.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن كبار السن الصائمين في شهر رمضان عليهم التوقف عن الصيام وكسر الصيام حال ظهور أي عرض طارئ على كبار السن مثل:

١-  الدوار.

٢- الجفاف. 

٣-  حدوث هبوط حاد في السكر. 

٤- هبوط حاد في الضغط.

 

صيام كبار السن

وكشفت منظمة الصحة العالمية عن وجود 3 حالات يجب على مرضى السكر الإفطار فيها خلال شهر رمضان.

 

متى على مريض السكر كسر الصيام؟

وتضمنت هذه الحالات:

١- انخفاض جلوكوز الدم لمستوى 70 

٢- ارتفاع جلوكوز الدم لمستوى 300 

٣- ظهور أعراض نقص سكر الدم أو ارتفاعه، أو الجفاف، أو الاعتلال الحاد

 

تكرار الفحص السكر عند انخفاض سكر الدم 

أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه إذا انخفض سكر الدم، يجب تكرار الفحص خلال ساعة.

ووجهت وزارة الصحة رسالة للمواطنين في شهر رمضان الكريم للحفاظ على صحتهم وتجنب العادات السيئة منها:

- التدخين.
- تناول الوجبات غير الصحية.
- الأطعمة المليئة بالسكر.

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