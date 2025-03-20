البرلمان يستعد لمناقشة “البناء الموحد”.. تبسيط الإجراءات وسرعة التصدي للبناء غير المرخص وتفعيل اتحاد الشاغلين أبرز ملامح مشروع القانون الجديد

يستعد مجلس النواب، لمناقشة التعديلات الجديدة بمشروع قانون البناء الموحد، والتى أعدتها وزارة الإسكان مؤخرا.

ومن المقرر إحالة تلك التعديلات إلي البرلمان عقب موافقة مجلس الوزراء عليها، ليتم مناقشتها ضمن مناقشات مشروع القانون المعروض حاليا على لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ.

كما من المقرر إحالة تلك التعديلات إلي مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها بشكل نهائى، بعدما ينتهى مجلس الشيوخ من مناقشتها.

ملامح التعديلات المقترحة على قانون البناء الموحد

وترصد فيتو أبرز ملامح التعديلات المقترحة على قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والتى تم إعدادها مؤخرا، من جانب وزارة الإسكان.

جاءت أبرز ملامح التعديلات المقترحة على قانون البناء، والتي شملت تعديلات هامة في عدة أبواب رئيسية من القانون:

تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمراني

تعديلات في باب التخطيط العمراني:

إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.

تحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، بالإضافة إلى الإشراف الفني على الإدارات العامة للتخطيط العمراني بالمحافظات.

استبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على أداة واحدة في التخطيط.

تعديلات في باب تنظيم أعمال البناء:

تبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين.

وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت.

تسريع إجراءات التصدي للبناء غير المرخص.

تعديلات في باب الحفاظ على الثروة العقارية:

وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين.

التركيز على التجمعات السكنية لضمان حسن إدارة منظومة الصيانة والحفاظ على الثروة العقارية.

تحسين فعالية تطبيق القانون

الهدف من التعديلات

وتستهدف هذه التعديلات تحسين فعالية تطبيق قانون البناء، وضمان التوازن بين التوسع العمراني والتنظيم المحكم لقطاع البناء في مصر، كما تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في القطاع العقاري، وتيسير الإجراءات للمواطنين مع الحفاظ على القواعد الأساسية لضمان الجودة والسلامة في جميع المنشآت العمرانية.

مجلس الشيوخ يعيد مشروع القانون للجنة الإسكان

وكان مجلس الشيوخ، قرر في شهر نوفمبر الماضي، إعادة مشروع قانون البناء الموحد، إلى لجنة الإسكان بالمجلس مرة أخرى، وذلك بعد طلب الحكومة وعدد من الأعضاء.

وجاء قرار المجلس بإعادة مشروع القانون إلى لجنة الإسكان، بعدما دعا عدد من أعضاء المجلس لذلك وهو ما أيده المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

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