الخميس 20 مارس 2025
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حوادث

تحريات مقتل محجوز على يد زملائه بحجز قسم مصر القديمة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

كشف تحريات المباحث الجنائية حول مقتل متهم علي يد زملائه داخل حجز قسم شرطة القديمة بعد وصلة ضرب حتى الموت عن تفاصيل مثيرة.

وجاء في تحريات المباحث أنه عقب نقل المجني عليه من غرفة الحجز رقم 6 إلى غرفة الحجز رقم 7 بديوان قسم شرطة مصر القديمة، أمره المتهم الأول محتجز على ذمة قضية بالجلوس بمنطقة الصندرة داخل الحجز فأثار غضبه.

وأضافت التحريات أنه وبتاريخ الواقعة عقب مرور عدة أيام، انتاب المجني عليه حالة من الهياج العصبي، فأعطى المتهم الأول أمر للمتهم الثانى بإنزاله من منطقة الصندرة فبادره الأخير متعديا عليه بالضرب صفعا على وجهه وإنزله للمتهم الأول الذي قام بالتعدي عليه ضربا بالأيدي بأن كال له عدة لكمات حال ارتدائه خاتمين مدببين ووجه له عدة ضربات بإستخدام أداة حزام جلدي استقر جميعهم بوجهه ورأسه وصدره وأماكن متفرقة من جسده.


وأشارت التحريات إلى أن المتهم الأول تبع ذلك بدفع المجني عليه نحو الحائط عدة مرات حتى خارت قواه وأمرالمتهم الثاني بتقييد يده وإعادته إلى منطقة الصندرة فكبلا المتهمين الثانى والثالث المجنى عليه واضعين إياه بمنطقة الصندرة تارة أخرى حتى تدهورت حالته الصحية وعزي قصد المتهمين من هذا التعدى إيذاء المجنى عليه

وقررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 3 متهمين بتهمة قتل زميلهم ضربا حتي الموت داخل حجز قسم شرطة مصر القديمة إلى جلسة 21 إبريل المقبل.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين محمود. م، أحمد.أ،  وإبراهيم. س؛ لأنهم في غضون 19 إبريل 2024 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، قتلوا عمدا زميلهم المجني عليه هاني.ج داخل حجز القسم مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني تعدى على المجني عليه صفعا على وجهه وتبعه المتهم الأول، موجها له عدة لكمات وضربات استقر جميعهم بوجهه ورأسه وصدره وأماكن متفرقة من جسده مواصلا دفعه نحو الحائط حتى خارت قواه، وأعقب ذلك قيام المتهمين الثاني والثالث بتكبيل يديه فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته.
وكشف تقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية وجود بؤر مجهرية واحتشائية مجهرية محدودة ومتفرقة مصحوبة باحتقان شديد بالنسيج العصبى وتسرب لكرات الدم الحمراء خارج تجاويف بعضها.

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قسم شرطة القديمة حجز قسم شرطة القديمة محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة

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