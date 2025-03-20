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رياضة

موعد مباراة كوريا الجنوبية وعمان في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

موعد مباراة كوريا
موعد مباراة كوريا الجنوبية وعمان

تصفيات آسيا للمونديال، يستضيف منتخب كوريا الجنوبية نظيره عمان اليوم الخميس، ضمن الجولة السابعة لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

موعد مباراة كوريا الجنوبية وعمان في تصفيات كأس العالم 

 تنطلق صافرة مباراة كوريا الجنوبية وعمان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 اليوم الخميس في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة علي ملعب جويانج.

 

القناة الناقلة لمباراة كوريا الجنوبية وعمان في تصفيات آسيا 

تذاع مباراة كوريا الجنوبية وعمان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر قناة بي إن سبورتس 1 إتش دي.

وكانت مباراة الذهاب بين كوريا الجنوبية وعمان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 انتهت بفوز كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويحتل كوريا الجنوبية قمة ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة فيما يتواجد عمان في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

 

 

نظام تصفيات آسيا لكأس العالم 2026
 

وتم تقسم تصفيات كأس العالم 2026 في قارة آسيا إلى 4 أدوار، يشارك فيها 46 منتخبًا من القارة الصفراء.

الدور الأول: شارك فيه أقل 20 منتخبًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبارة عن 10 مواجهات مباشرة (ذهاب وإياب)، تأهل منها 10 منتخبات إلى الدور الثاني.


الدور الثاني: ينضم المتأهلون من الدور الأول إلى 26 منتخبًا (أعلى) بتصنيف فيفا، في 9 مجموعات، يعبر أصحاب المركزين الأول والثاني من كل منها إلى الدور الثالث من التصفيات، كما يحجزون مقاعدهم في كأس آسيا 2027.


الدور الثالث: سيتم تقسيم الـ18 منتخبا المتأهلين من الدور الثاني على 3 مجموعات، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى مونديال 2026.


الدور الرابع: يشارك فيه أصحاب المركزين الثالث والرابع من مجموعات الدور الثالث، ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى المونديال مباشرة، بينما يصطدم وصيفي المجموعتين، ويتأهل الفائز منهما إلى الملحق العالمي.

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