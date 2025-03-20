الخميس 20 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس سيدتين بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين في مدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس سيدتين بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (سيدتان "لهما معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء وإدارة شركة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة والإعلان عن نشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

نصب واحتيال على راغبى العمل بالخارج بمدينة نصر

 وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن، من ضبطهما وعثر بحوزتهما على (عدد من جوازات السفر - عقود اتفاق بإسم الشركة - دفاتر إيصال استلام نقدية خاصة بالشركة  جهاز حاسب آلي "لاب توب" - 2 هاتف محمول - مشغولات ذهبية) وبمواجهتهما أقرتا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح مدينة نصر قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة قسم شرطة مدينة نصر أول

مواد متعلقة

حبس سيدتين بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين في مدينة نصر

تجديد حبس 39 متهمًا بإدارة 3 منصات إلكترونية بتهمة النصب

إجراء تحليل المخدرات لتشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والشركات بالقاهرة

الأكثر قراءة

بشكل مفاجئ، محمد سامي يعلن اعتزاله الإخراج التلفزيوني والسفر خارج مصر

حريق هائل بسيارة محملة بـ 20 طن سولار في المرج ومصرع قائدها (صور)

تفاصيل زيارة الرئيس السيسي مسجد السيدة نفيسة وأداء صلاة الفجر (صور)

أخبار مصر: محمد سامي يعتزل الإخراج التلفزيوني، العناية الإلهية تنقذ المرج من حريق مدمر، لحظة هروب نتنياهو من صاروخ حوثي

محمد سامي يعتزل الإخراج التليفزيوني: ما عنديش حاجة أقدر أقدمها، خايف من تشبع الجمهور من أسلوبي، وادعوا لي هسافر خارج مصر

موجات شديدة الحرارة ورياح خماسينية، الأرصاد تحذر من ربيع 2025

موعد مباراة العراق والكويت في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

السيسي يفتتح أعمال التجديد بمسجد السيدة نفيسة ويؤكد الحرص على استكمال تطوير أماكن آل البيت

منوعات

المزيد

يهود حريديم يهاجمون مسؤولًا إسرائيليًّا وعائلته ويقلبون سيارته (فيديو)

ماسك يهنئ دوروف على تجاوز "تلجرام" المليار مستخدم نشط شهريا

على خطى رونالدو، هالاند يشتري تحفة نادرة اقتصر انتاجها على 250 نسخة فقط (صور)

البيت الأبيض يتهم إدارة بايدن بقتل 8 ملايين دجاجة والتسبب في أزمة البيض بأمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأربعاء 19-3-2025

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 19/3/2025

آخر تطورات أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تفتكروا مين قتل أدهم الجارحي ابن سيد الناس؟ (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حدث في 20 رمضان سنة 652هـ، مولد سيف الدين قطز قاهر التتار

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 20 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 20 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية