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أخبار مصر

بدء طرح تذاكر قطارات السفر والعودة لأيام عيد الفطر اليوم

قطار, فيتو
قطار, فيتو
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بدأت الهيئة القومية للسكك الحديدية اليوم، طرح تذاكر العودة والسفر لأيام أول وثاني وثالث عيد الفطر المبارك وسط إجراءات مشددة لمنع التلاعب بالتذاكر وبيعها بالسوق السوداء. 

مواعيد قطارات عيد الفطر

وحددت هيئة السكك الحديدية مواعيد بدء حجز القطارات بمناسبة عيد الفطر المبارك، خلال عطلة عيد الفطر المبارك على خطوط الوجه القبلي كالتالي:

- يتم الحجز يوم الخميس الموافق 20  مارس للسفر والعودة يوم الموافق الخميس 3 ابريل. 

ويتم الحجز غدا الجمعة 21 مارس للسفر والعودة يوم الجمعة 4 ابريل.  

ومن جانبه تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل، حركة نقل الركاب والسفر بالسكك الحديد بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، لتقديم أفضل خدمة للركاب على مدار الساعة، وحل أى مشكلة تواجه التشغيل بأقرب وقت.

وتوقعت الهيئة القومية للسكك الحديدية ارتفاع  معدل تأخيرات القطارات اليوم، وبلغ متوسط مستوى تأخيرات  القطارات، أقل من ٥٥ دقيقة مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، في مداخل القرى بسبب الشبورة الضبابية، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى في تأخيرات القطارات اليوم بـ90 دقيقة.   

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات. 

وجاءت التأخيرات كالتالي:       
أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 
متوسط تأخيرات القطارات 20 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

القاهرة / أسيوط 50  دقيقة.

أسيوط / أسوان 50   دقيقة.

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد
متوسط تأخيرات القطارات 90 دقيقة.

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 
متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

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