الخميس 20 مارس 2025
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ملفات وحوارات

صراع الصفقات بين القطبين.. رضا عبد العال «الأبرز».. انتقال سلمي لحسام وإبراهيم حسن.. وزيزو في الطريق للأهلي

زيزو
زيزو

لا حديث يعلو فى الوقت الحالي عن اقتراب أحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك من الانتقال الى النادي الأهلي فى صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل بعد تعثر مفاوضات تجديد تعاقده مع الزمالك والذى ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

اقتراب زيزو من الانتقال إلى النادي الأهلي قادما مباشرة من الزمالك يفتح من جديد ملف الصراع بين القطبين وانتقال نجوم الفريقين إلى صفوف بعضهما البعض، حيث يحمل التاريخ فى طياته العديد من الصفقات المثيرة بين الفريقين، حيث شهدت فترة التسعينات تحديدا صراع شرس بين الكبيرين كان أبرزه صفقة انتقال رضا عبد العال نجم الزمالك إلى النادي الأهلي مباشرة مقابل 650 ألف جنيه، حيث كانت الصفقة الأبرز في هذه الفترة، خاصة وأن عبد العال كان أحد نجوم الزمالك السوبر في هذا التوقيت.

رضا عبد العال
رضا عبد العال

المثير في الأمر أنه وفقًا للشواهد التاريخية تبقى الصفقات المنضمة من الزمالك إلى الأهلي هي الأكثر نجاحا على صعيد البطولات، حيث لم يستفد الزمالك من صفقات الأهلي سوى في حالات نادرة جدا، كما حدث مع جمال عبد الحميد مهاجم الأهلي السابق الذي لعب أيضا للزمالك وتألق بقميصه وأيضا التوأم حسام وإبراهيم حسن الذي قدم 4 مواسم تاريخية مع الزمالك بعد الانتقال إلى صفوفه مباشرة بعد رفض الأهلي تجديد تعاقدهما في مطلع الألفية.

الزمالك ضم من صفوف النادي الأهلي العديد من العناصر ولكنها لم تترك بصمة مع الأبيض لأسباب مختلفة، ومنها أيمن شوقي ومحمد عبد الجليل وبعدها أحمد فيلكس بالإضافة إلى أحمد حسن الذي انتقل أيضا إلى الزمالك بعد لعبه للنادي الأهلي، كما لم يستفد الزمالك من بعض العناصر التي سبق ولعبت للأهلي، كما حدث أيضا مع شريف أشرف مهاجم الأهلي الأسبق وأيضا دومينيك داسيلفا، بالإضافة إلى محمد عبد الله لاعب الأهلي والإسماعيلي الأسبق، وأيضا إبراهيم سعيد الذي كان أحد نجوم الكرة المصرية خلال تواجده مع النادي الأهلي ولم يحقق المطلوب في الزمالك بل ولم يقدم عروضا ونتائج مبهرة بقميص الزمالك، بالإضافة إلى حسين ياسر المحمدي الذي انتقل أيضا من الأهلي إلى الزمالك ولم يحقق بطولات مع الأبيض بشكل يضاهي ما حققه نجوم الزمالك الذين انضموا بعد ذلك إلى النادي الأهلي وحققوا بطولات عديدة وأرقام قياسية غير مسبوقة سواء محليا أو قاريا أو عالميا بالتواجد مع الأهلي في كأس العالم للأندية.

حسين ياسر المحمدي
حسين ياسر المحمدي

نادر السيد أحد نجوم الزمالك السابقين أيضا الذي حقق بطولات بالجملة مع الزمالك وانتقل إلى صفوف الأهلي ولكنه لم يشارك كثيرا بسبب تواجد عصام الحضري، ولكنه على صعيد الألقاب والإنجازات والبطولات حقق الكثير أيضا مع الأهلي في كأس العالم للأندية وهو ما لم يحققه مع الزمالك.

نادر السيد
نادر السيد

كما خطف الأهلي مؤمن زكريا نجم الزمالك السابق الذي “كسر الدنيا" مع الأحمر وقاده لتحقيق العديد من البطولات على الصعيدين المحلي والقاري ونال أرقاما لم يصل إليها بقميصه مع الزمالك.

مؤمن زكريا
مؤمن زكريا

في الوقت الذي استفاد الأهلي كثيرا من عناصر تواجدت مع الزمالك وحققت عروضا ونتائج وبطولات تاريخية مع النادي الأهلي، كما حدث مع طارق السعيد ومحمد صديق وصبري رحيل ومعتز إينو، ومؤخرا محمود كهربا وإمام عاشور، ويقترب من تكرار الأمر أحمد مصطفى زيزو الذي يعد أحد أبرز نجوم الكرة المصرية في الجيل الحالي وهي الصفقة المنتظر إتمامها قريبا حال عدم تجديد زيزو لعقده مع الزمالك، وهو ما قد يمنحها لقب صفقة القرن.

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