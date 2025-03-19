إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم في قنا

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي، بالقرب من مدخل مدينة قنا، وتم نقلهم لمستشفى قنا لتلقي العلاج.

تفاصيل حادث قنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، بالقرب من مدخل مدينة قنا.

وأسفر الحادث عن إصابة سيد محمد حسن 76 عاما، سحجات وكدمات، مصطفى عمر حسن 63 عاما، سحجات وكدمات، عمران أحمد علي 62 عاما، سحجات وكدمات، نصر الدين محمود حسن 68 عاما، سحجات وكدمات، سماح قاسم محمد 59 عاما، سحجات وكدمات، أحمد شوقي عبد الحميد 39 عاما، سحجات وكدمات، عبد الحميد عبد العليم عبد الحميد 51 عاما، سحجات وكدمات.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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