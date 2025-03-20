التقرير الطبي لطالب أصيب بجروح خطرة على يد عاطل في الزاوية

تسلمت نيابة الزاوية الحمراء التقرير الطبي لطالب أصيب بجروح على يد عاطل بعد أن قام بطعنه بسلاح أبيض (سكين) بسبب خلاف نشب بينهما بدائرة مركز شرطة الزاوية الحمراء.

وجاء في التقرير أن الطالب مصاب بجروح قطعية بالبطن واليد واستلزمت خياطة 50 غرزة وفترة علاج تجاوز الـ21 يومًا.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين في دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين نشوب مشاجرة بين عاطل وطالب بسبب خلافات بينهما، على إثرها أصيب الطرف الثاني بجرح قطعي في البطن واليد، وتم نقله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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