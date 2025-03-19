حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل طالب بالزاوية الحمراء

أمرت نيابة الزاوية الحمراء بحبس عاطل لاتهامه بالشروع في قتل طالب، وطعنه بسلاح أبيض (سكين) بسبب خلاف نشب بينهما بدائرة مركز شرطة الزاوية الحمراء، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين في دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين نشوب مشاجرة بين عاطل وطالب بسبب خلافات بينهما، على إثرها أصيب الطرف الثاني بجرح قطعي في البطن واليد، وتم نقله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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