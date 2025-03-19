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ثقافة وفنون

مسلسل حسبة عمري الحلقة 4، نجل روجينا وعمرو عبد الجليل يتعرض للسرقة

حسبة عمري، فيتو
حسبة عمري، فيتو

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل “حسبة عمري”، الذي تقوم ببطولته الفنانة روجينا وعمرو عبد الجليل، عددًا من الأحداث الهامة، حيث وصل نجلهما الذي كان في رحلة مع أصدقائه، إلى المنزل وكشف لهما أنه تعرض للسرقة على يد سائق تاكسي.

 

وقرر فاروق “عمرو عبد الجليل”، اصطحاب نجله إلى قسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة، للقبض على سائق التاكسي الذي ارتكب هذه الواقعة، لكن الغريب في الأمر هو أن نجله لم يستطع أن يدلي بأي تفاصيل خاصة باللص، وهذا ما تسبب في غضب فاروق الذي وبخه.

 

وتنتقل الأحداث إلى منزل هند “روجينا”، التي شاهدت أحد المحامين بالتلفزيون وهو يتحدث في قضية أسرية، وكشفت هند أن هذا الشخص كان يحبها منذ سنوات طويلة، وأنه أصبح محاميًا شهيرًا اسمه “منتصر شاهين”.

 

قصة مسلسل حسبة عمري

 ويتناول مسلسل حسبة عمري، قصة وقوع خلافات بين روجينا التي تجسد شخصية سوسن، وزوجها عمرو عبد الجليل الذى يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عامًا، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتها في التصاعد، ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونيًّا واجتماعيًّا ونفسيًّا وماديًّا، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكد والسعاية".

مسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود بزاوي ومحمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق وعمر رزيق وإخراج مي ممدوح تأليف محمود عزت.

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