بى واى دى تكشف عن تقنية جديدة لشحن بطاريات السيارات الكهربية خلال 5 دقائق

أعلنت شركة "بي واي دي" الصينية عن نظام بطارية جديد للسيارات الكهربائية يشكل ثورة جديدة فى مجال السيارات الكهربائية حيث يمكن شحن السيارات الكهربائية من خلال التقنية الجديدة، بسرعة تقارب سرعة السيارة العادية للتزود بالوقود.

شحن السيارة الكهربائية

و بموجب التقنية الجديدة التى أعلنت عنها الشركة الصينية فان نظام البطارية والشحن الجديد قادرًا على توفير مدى يصل إلى 470 كيلومترًا (292 ميلًا) عبر 5 دقائق من الشحن خلال الاختبارات التي أجريت على سيارة "بي واي دي" السيدان الجديدة "Han L" وفقا لما صرح به رئيس مجلس الإدارة والمؤسس وانغ تشوانفو.

و تخطط "بي واي دي" لتركيب أكثر من 4,000 محطة شحن فائق السرعة لضمان نجاح هذه التقنية في جميع أنحاء الصين.

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