مسلسل معاوية الحلقة 19، مخطط جديد للخوارج لاغتيال معاوية بالسم

مسلسل معاوية الحلقة 19، شهدت أحداث الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل "معاوية" والذي يتناول سيرة وحياة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، تعيين معاوية قضاة على كل مدينة وقرية ليحكموا بين الناس وينظروا في أمورهم دون الرجوع للخليفة أو الوالي مباشرة ومنحهم بعض الاستقلالية.

مسلسل معاوية الحلقة 19

كما أنشأ معاوية ديوان المظالم ليشرف عليه بنفسه، حتى يتمكن من له مظلمة أو مشكلة لم يحلها القاضي أن يعود للخليفة مباشرة لتقديم شكواه.

محاولة اغتيال معاوية

وضمن أحداث الحلقة، ينجح الخوارج في زرع إحدى الجواري وتدعى "السوداء" داخل قصر الخلافة بدمشق، ويسندون لها مهمة اغتيال الخليفة معاوية بن أبي سفيان، في مقابل إفراجهم عن ابنها الذي يحتجزونه.

وفي بداية الأمر تتردد "السوداء" في مسألة اغتيال معاوية غير أن ضغط الخوارج عليها يظهر محاولتها اغتيال الخليفة بالسم، ويظهر في نهاية الحلقة تألم معاوية وهو يتناول الطعام ويحضر الطبيب لمحاولة انقاذه وتنتهي الحلقة على ذلك.

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