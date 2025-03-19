جمال عبد الرحيم: بث مباشر بكل أدوار النقابة لـ فرز الأصوات بالانتخابات

قال الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، إن اللجنة سمحت بمندوب لكل مرشح في كل لجنة خلال عملية التصويت، كما ستعمل النقابة على التعاقد مع شركة، بهدف تصوير وبث عملية فرز الأصوات مباشرةً في كل أدوار النقابة، على الهواء مباشرةً، لجميع أعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف خلال اجتماع عقدته اللجنة المشرفة اليوم، مع المرشحين بالانتخابات، أن فرز الأصوات سيكون في الدور الرابع بالنقابة، وسيشاهد كل أعضاء الجمعية العمومية عملية الفرز كاملةً، وبشكل دقيق ومباشر، بدايةً من الزملاء المتواجدين بالسرادق، حتى جميع الأدوار؛ وذلك لضمان نزاهة العملية الانتخابية، حتى لو كلّف النقابة مبلغًا كبيرًا.

وتابع: "أي زميل مرشح، لو القاضي رفض إدخال مندوبه للجنة خلال التصويت، يبلغ اللجنة المشرفة على الانتخابات، وستتخذ اللجنة إجراءً بشكل فوري، أنا سأشرف هراقب على القضاة، سواءً في اللجنة أو الفرز".

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