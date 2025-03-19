الصحفيين تكرم الزميلة منى محجوب في ختام الموسم التدريبي للنقابة (صور)

كرّمت نقابة الصحفيين مساء اليوم الأربعاء، الزميلة منى محجوب، المصورة بجريدة فيتو، لمجهودها في تصوير الدورات التدريبية، ضمن مجموعة من المدربين الذين شاركوا في الموسم التدريبي للنقابة.

ونظّم مركز التدريب بنقابة الصحفيين، مساء اليوم الأربعاء، حفل ختام الموسم التدريبي، بحضور النقيب خالد البلشي، وسكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم، ووكيل النقابة للتدريب محمد سعد عبدالحفيظ، ومحمد الجارحي السكرتير العام المساعد، وحسين الزناتي عضو مجلس النقابة.

وكرّمت النقابة المدرّبين الذين شاركوا في الموسم التدريبي، بحضور عدد من الزملاء الصحفيين، الذين حصلوا على منح ودورات تدريبية مختلفة.

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