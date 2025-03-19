البلشي: الحضور الكبير بالموسم التدريبي يعكس اهتمام الصحفيين بتنمية قدراتهم ( صور)

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الحضور الكبير للزملاء الصحفيين في ختام الموسم التدريبي بمركز التدريب للنقابة، هو رسالة مهمة، تعكس مدى اهتمام الصحفيين بتطوير أدواتهم، وتنمية قدراتهم المهنية، وأننا أمام أجيال مختلفة، حريصة على التدريب طوال الوقت، وهو ما يُعتبر رسالة مهمة تؤكد أن المهنة بخير، طالما هناك رغبة في التعلّم والمشاركة والحضور.

وأضاف خلال الحفل الذي تنظمه لجنة التدريب في نهاية للموسم التدريبي، مساء اليوم الأربعاء، أن مركز التدريب بالنقابة قادر على جذب كل الأطراف، بدايةً من الصحفيين غير النقابيين، مرورًا بالزملاء النقابيين، والطلبة، وهو ما يُعتبر رسالة قوية تثبت أن القادم أفضل.

وتابع: "لا يمكن إنكار أن الصحافة في مأزق، وسط أوضاع وقوانين، ولكن يبقى الحضور الإنساني هو الأساس، وحضور الجمعية العمومية بنفس الحِرص على التعلّم، وأعتقد أن هذه المهنة ستبقى في هذا الحال".

ونظّم مركز التدريب بنقابة الصحفيين، مساء اليوم الأربعاء، حفل ختام الموسم التدريبي، بحضور النقيب خالد البلشي، وسكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم، ووكيل النقابة للتدريب محمد سعد عبدالحفيظ، ومحمد الجارحي السكرتير العام المساعد، وحسين الزناتي عضو مجلس النقابة.

وكرّمت النقابة المدرّبين الذين شاركوا في الموسم التدريبي، بحضور عدد من الزملاء الصحفيين، الذين حصلوا على منح ودورات تدريبية مختلفة.

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