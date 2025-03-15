السبت 15 مارس 2025
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تفاصيل تطورات الحالة الصحية لبابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان، فيتو
بابا الفاتيكان، فيتو

قال الفاتيكان، مساء يوم السبت، إن  البابا فرانسيس سيبقى في المستشفى لمتابعة علاجه رغم تحسن تدريجي لحالته الصحية.

 

تفاصيل الحالة الصحية للبابا الفاتيكان

ويتلقى البابا فرنسيس العلاج في روما منذ أكثر من شهر إثر إصابته بالتهاب في الرئتين.

وأفاد الفاتيكان في أحدث نشرة طبية أصدرها، بأن “الظروف السريرية للأب الأقدس لا تزال مستقرة، الأمر الذي يؤكد التقدم الذي سجل خلال الأسبوع”.

وأشار في بيان، نقلته وكالة "فرانس برس"، إلى أن "الأب الأقدس لا يزال يحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى وإلى علاج حركي وتنفسي".

وفي وقت سابق، يوم السبت، أفاد البريد الإيطالي بأن البابا فرنسيس يتلقى يوميا "آلاف" الرسائل من مختلف أنحاء العالم.

ويوم أمس الجمعة، وجه نجوم عالميون في كرة القدم رسائل دعم للبابا، من البرازيلي نيمار إلى الكراوتي إيفان راكيتيتش إلى كابتن فريق سان لورينزو، المفضل لدى البابا الأرجنتيني، منذ كان شابا في بوينس أيريس.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس قد تجاوز أخيرًا مرحلة الخطر، بعد نحو شهر من دخوله المستشفى جراء إصابته بالتهاب رئوي، مشيرًا إلى أنه يكرّس وقته للصلاة في جناحه، الذي قد يغادره قريبًا إذا لم تطرأ أي مضاعفات.

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