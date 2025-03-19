سعد عبد الحفيظ: نقلة نوعية في مركز تدريب الصحفيين (صور)

وجَّه محمد سعد عبدالحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين للتدريب، الشكر لجميع المُدرّبين المشاركين في الموسم التدريبي المنتهي.

وقال خلال حفل توزيع شهادات اجتياز الدورات، إن المدرّبين المشاركين بالموسم التدريبي، دعموا مجهودات مركز التدريب خلال الأشهر الماضية، خاصةً بعد المجهود الكبير الذي بذله مجلس النقابة، للعمل على مركز التدريب، وإعادة تأهيل الاستديوهات.

ووجّه الشكر لمستشار مركز التدريب للشؤون الرقمية، جمال غيطاس، والذي شارك في النقلة النوعية لأداء المركز والدورات التدريبية، بدايةً من الديسك والمراجعة، وصحافة البيانات، والبودكاست، والذكاء الاصطناعي، حتى أصبح مركز التدريب مكان جاذب ليس لأعضاء الجمعية العمومية فقط، ولكن للصحفيين غير النقابيين أيضًا، وطلاب الجامعات، وفئات أخرى.

وأضاف "عبدالحفيظ" أن مركز التدريب شهد أداءً مختلفًا لمجلس النقابة، والمُدربين، وحتى الصحفيين الذين كانوا حريصين طوال الوقت على تطوير أدواتهم، وشهدنا في أوقات كثيرة مُدربين ولهم ورش قائمة، متدربين في ورش ودورات أخرى، وهو ما يثبت أن الصحفيون أدركوا أهمية تطوير مهاراتهم طوال الوقت.

وأكد أن مركز التدريب نجح خلال الأشهر الماضية في عقد بروتوكولات تعاون مختلفة، مع جامعات، وأكاديميات، وهيئات، ومؤسسات مختلفة، وخلال الأشهر المقبلة، سيتم تفعيل بروتوكولات جديدة، سيتم الإعلان عنها.

وكان مركز التدريب بنقابة الصحفيين، نظم اليوم، حفل ختام الموسم التدريبي، بحضور خالد البلشي، نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم، ووكيل النقابة للتدريب محمد سعد عبدالحفيظ، ومحمد الجارحي السكرتير العام المساعد، وحسين الزناتي عضو مجلس النقابة.

وكرّمت النقابة المدرّبين الذين شاركوا في الموسم التدريبي، بحضور عدد من الزملاء الصحفيين، الذين حصلوا على منح ودورات تدريبية مختلفة.

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