رئيس مدينة دشنا يروي تفاصيل حادث الاعتداء عليه في قنا (فيديو)

روي أشرف أنور، رئيس مدينة دشنا، تفاصيل حالة الاعتداء عليه من قبل مواطن شيد حائطا بطريقة مخالفة للقانون وذلك أثناء مروره اليومي على المدينة.

وأكد رئيس المدينة، أنه لم يكن في ذلك الوقت بحملة الإزالات كما تردد ولكنه كان في مروره اليومي لتفقد أحوال المدينة وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.

ونوه رئيس المدينة إلى أنه أثناء المرور فوجئ بالحائط مبني بعد أن تم إزالته، وبسؤاله لصاحب البناء المخالف جرحه بآلة حادة في الوجه واليد والقدم ولكن لم تصل الطعنات إلا إلى اليد والوجه.

ولفت أنور إلى أنه لم ينزل من السيارة وبعد توجيه الطعنات بشكل متتالٍ، ألقى بنفسه ناحية السائق حتى يتوقف المعتدي عن الطعن وتصادف مرور أحد المواطنين وهو الذي أوقفه المعتدي وقمت بالاتصال بالنجدة وبعدها توجهت إلى قسم الشرطة لإثبات الحالة.

وأكد شقيقه أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أشرف يطلب منه ملابس بعد أن امتلأت الملابس بالكامل بالدماء وكان يصعب التوجه بها لأي مكان.

وأشار إلى أنه توجه به إلى المستشفى لعلاج الإصابات التي لحقت به بالوجه واليد.

إصابة رئيس مدينة دشنا

وأصيب رئيس مدينة، اليوم الأربعاء، طعنًا بمطواة على يد مواطن في منطقة الصعايدة، مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، قد تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بإصابة رئيس مدينة.

وبعد الفحص تبين إصابة أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا طعنًا بمطواة على يد مواطن.

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