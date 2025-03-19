مسلسل حكيم باشا الحلقة 19، فشل محاولة اغتيال مصطفى شعبان وميدو عادل

مسلسلات رمضان 2025، دارت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل حكيم باشا حول لقاء حكيم بواصل الذهبي وغراب عقب خروجه من المسجد، ولكنه لا يسلم عليهما، لذا فقد أوقفه غراب ليخبره أنه سيخسر كثيرًا.

وأثناء تواجد حكيم في “المندرة” وبينما كان يحاول إثناء ياسين عن قرار رحيله عن النجع تم إطلاق الرصاص عليه وهو وياسين وأصيب الأخير بجرح سطحي في كتفه على يد بخيت والذي كان يطلق الرصاص حتى يقتل حكيم، وعلى الجانب الآخر أمسك رجال حكيم بعوف قبل أن يطلق الرصاص عليهم، بينما أصاب جارحي، كبير المطاريد، بخيت لحظه هروبه إلى الجبل.

وأعترف بحر أمام والده بأنه هو الذي حاول قتل ياسين حتى لا يقاسمه هو وأشقاءه في الميراث، وصدم نوح من الأمر، وأصر على أن يدخل حكيم في تقسيم الميراث ولكنه رفض وتحاول غزل إقناعه ولكنه يوبخها.

ولا تزال غزل تحاول بكل ما أوتت من قوة الاستفادة من أي مال قبل توزيع الميراث، فقامت صفا بمنحها كل ذهبها ومالها في البنك ولم تتردد غزل في الحصول على كل هذا.

وبالرغم من الجرم الذي أجرمه عوف شفعت له عظيمة لدى حكيم وبالفعل أطلق سراحه دون انتقام، وانتهت الحلقة على احتفال غراب وواصل الذهبي وشبل بعد حصولهم على المحجر، وأثناء الإحتفال يحضر حكيم.

مسلسل حكيم باشا الحلقة 18

دارت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل حكيم باشا حول تهديد بحر لعوف بعد رفضه قتل ياسين (ميدو عادل)، حيث قال له أنه إذا رفض قتل ياسين سوف يبحث شخص آخر ليقتلهما هما الإثنين سويا، فوافق عوف وحصل على المسدس.

وحاول أحد الأشخاص تنبيه حكيم بالخطط التي تحاك لقتل ياسين ولكن حرس القصر منعوه من الدخول في ظل غياب حكيم عن المكان، أنا غزل فتواصل خططها للحصول على أي أموال من حكيم قبل تنازله عن أملاكه لأبناء عمه، وتخطط مع والدها للحضور وطلب مهر وشبكة من حكيم والإعلان عن رغبته في إقامة مشروع.

كما تحدثت غزل مع برنسة، وقالت لها أنها لا تريد ترك المال وحق ابنها، ولكن برنسة أخبرتها أن حكيم هو الذي قال أنه لا يريد المال.

وعلى هامش الحلقة، ينام حكيم كثيرا في بيت والده ويتلقى منه كذلك نصائح بألا يتراجع عن قرار ترك المال، وأنه كان دائما يدعو له بأن يبتعد عن الشر والمال الحرام.

وانتهت الحلقة على دخول متعب غرفته ليجد ابنه بخيت الذي يخبره أن نهاية حكيم تقترب وأن متعب سيصبح هو الكبير.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

ويعرض مسلسل حكيم باشا يوميًا على شبكة قناة cbc، في تمام الساعة 7:15 مساءً، والإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 3 عصرًا، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة cbc drama، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحًا.

كما يعرض المسلسل يوميًا أيضًا على قناة الحياة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحًا، والإعادة الثانية 9:30 صباحًا، والإعادة الثالثة 1:15 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

أبطال مسلسل حكيم باشا

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهرالصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وهو عمل مكون من 30 حلقة.

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