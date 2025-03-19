الأربعاء 19 مارس 2025
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ثقافة وفنون

القومى للترجمة يصدر الطبعة العربية من رواية "هيباتيا" لـ تشارلز كنجزلي

يصدر قريبًا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي الطبعة العربية من كتاب "هيباتيا" تأليف تشارلز كنجزلي وترجمة زينب حسين السيد ومراجعة وتقديم الدكتور مصطفى رياض.

الطبعة العربية من كتاب هيباتيا
 

يطرح كتاب "هيباتيا" الخلافات العميقة التي كانت تمر بها الإسكندرية في مطلع القرن الخامس الميلادي والتي كانت تهدد أمنها واستقرارها. 

فالسلطة في ذلك الزمان يتشارك فيها طرفان، طرفُ يجلس على كرسي القديس مرقس البشير صاحب الإنجيل الذي يحمل اسمه والبطريرك الشهيد الأول للإسكندرية، ويجلس الآخر حاكمًا ينوب عن الإمبراطور الروماني شخصيًا في إدارة شئون أكثر أقاليم الدولة الرومانية ثراء، وعلمًا، وثباتًا على العقيدة المسيحية.

الصراع المسيحي في الإسكندرية 
 

يقدم تشارلز كنجزلي في هذه الرواية صورة لذلك التنافس على السيادة في الإسكندرية والخطر الداهم الذي يمثله عنف العامة؛ إذ تجمع الرواية بين ماضٍ استقى المؤلف أحداثه الكبرى من المراجع التاريخية من جهة، وحاضر عايشه بوصفه رجل دين بروتستانتي يقاوم التوجهات الكاثوليكية داخل كنيسته الوطنية الإنجليزية من جهة أخرى؛ حيث يكشف كنجزلي عن واقع القرن التاسع عشر الذي شهد توسع الاستعمار القائم على سياسة إمبراطورية تزعم نشر المدنية في العالم، وعنصرية تعلي من شأن الأوروبيين والرجل الأبيض عمومًا. ويرى في عصره المخاطر ذاتها التي يزعم أنها أودت بكنائس الشرق وفلسفاته وأدخلته في صراعات سياسية واجتماعية تمثلت ذروتها في مقتل العالمة هيباتيا.

 

 

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اصدارات المركز القومي للترجمة المركز القومي للترجمة كرمة سامي رئيس المركز القومى للترجمة رواية هيباتيا

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