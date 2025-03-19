الأربعاء 19 مارس 2025
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خارج الحدود

ترامب يعلق على اتصاله مع الرئيس الأوكراني

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أنهى اتصالا جيدا مع الرئيس الأوكراني.

 وأعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي يجري محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن قبل وقت سابق من اليوم أنه من المقرر أن يجري محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

الرئاسة الأوكرانية: زيلينسكي يجري محادثة هاتفية مع ترامب

وأوضح زيلينسكي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنلندي ألكسندر ستوب، بحسب ما نقلت وكالة أنباء “يوكرين فورم”الأوكرانية - "اليوم، سأتواصل مع الرئيس ترامب.

 وقال: سنناقش تفاصيل الخطوات المقبلة  حيث عقدت فرقنا اجتماعا جيدا في جدة، وأعتقد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، باستثناء روسيا، التي لا تكون راضية أبدا عندما تسير الأمور بشكل جيد، وذلك على حد وصفه.

يأتي هذا في أعقاب مكالمة هاتفية أجراها ترامب أمس الثلاثاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي استمرت لأكثر من ساعة ونصف.

 

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