ضم 400 مواطن، السفارة الروسية بالقاهرة تنظم حفل إفطار جماعي بحي الدقي

نظمت سفارة روسيا بالقاهرة، اليوم الأربعاء، حفل إفطار رمضاني في منطقة الدقي على مائدة إفطار رمضانية اتسعت لنحو 400 شخص.

وطبقا للتقاليد الإسلامية تم وضع الطاولات في الشارع لتناول الإفطار الاحتفالي وتم تقديم الوجبات والمشروبات العربية المفضلة لضيوف الرحمن في حي الدقي الذي يقع فيه المركز الثقافي الروسي.

وقام الدبلوماسيون بأنفسهم بتوزيع الطعام وإجلاس الضيوف الذين بلغ عددهم نحو أربعمائة شخص.

كما حضر الحفل أيضا برلمانيون وأعضاء جمعية خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية وممثلون عن الدوائر العامة والعلمية والصحفيون.

وألقى سفير روسيا في مصر جيورجي بوريسينكو كلمة أمام الحضور وأشار إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات الخيرية سنويا أصبحت تقليدا طيبا يساهم في تعزيز علاقات الصداقة بين شعبينا وتمنى للحضور إفطارا شهيا وهنأهم بحلول عيد الفطر المبارك.

وبعد انتهاء الإفطار ووفقا للعادات الإسلامية تم توزيع كراتين غذائية رمضانية تحتوي على المكونات الأساسية لإعداد أشهر الأطباق المحلية التي سيتمكن الأصدقاء المصريون الآن من الاستمتاع بها في منازلهم مع العائلات.

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