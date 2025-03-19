الأربعاء 19 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ضم 400 مواطن، السفارة الروسية بالقاهرة تنظم حفل إفطار جماعي بحي الدقي

حفل إفطار سفارة روسيا،
حفل إفطار سفارة روسيا، فيتو

نظمت سفارة روسيا بالقاهرة، اليوم الأربعاء، حفل إفطار رمضاني في منطقة الدقي على مائدة إفطار رمضانية اتسعت لنحو 400 شخص.

وطبقا للتقاليد الإسلامية تم وضع الطاولات في الشارع لتناول الإفطار الاحتفالي وتم تقديم الوجبات والمشروبات العربية المفضلة لضيوف الرحمن في حي الدقي الذي يقع فيه المركز الثقافي الروسي.

وقام الدبلوماسيون بأنفسهم بتوزيع الطعام وإجلاس الضيوف الذين بلغ عددهم نحو أربعمائة شخص.

كما حضر الحفل أيضا برلمانيون وأعضاء جمعية خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية وممثلون عن الدوائر العامة والعلمية والصحفيون.

وألقى سفير روسيا في مصر جيورجي بوريسينكو كلمة أمام الحضور وأشار إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات الخيرية سنويا أصبحت تقليدا طيبا يساهم في تعزيز علاقات الصداقة بين شعبينا وتمنى للحضور إفطارا شهيا وهنأهم بحلول عيد الفطر المبارك.

وبعد انتهاء الإفطار ووفقا للعادات الإسلامية تم توزيع كراتين غذائية رمضانية تحتوي على المكونات الأساسية لإعداد أشهر الأطباق المحلية التي سيتمكن الأصدقاء المصريون الآن من الاستمتاع بها في منازلهم مع العائلات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البعثة الدبلوماسية الروسية بوريسينكو جيورجي بوريسينكو رمضان المبارك روسيا سفير روسيا في مصر سفارة روسيا بالقاهرة شهر رمضان المبارك عيد الفطر المبارك شهر رمضان سفارة روسيا حلول عيد الفطر المبارك

مواد متعلقة

أصغر متقاعد في تاريخ روسيا بعمر 23 عامًا، ما القصة؟

الأكثر قراءة

في تمام 6:35 صباحا، آخر مدينة تشهد صلاة عيد الفطر المبارك 2025

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة

وزير المالية يكشف تطورات جديدة في ملف حزمة الحماية الاجتماعية

مدبولي يكشف حقيقة بيع بنك القاهرة بمليار دولار

كأس عاصمة مصر، موعد مباراة الأهلي وإنبي والقناة الناقلة

مدفع رمضان، 3 شباب يفوزون بـ 100 ألف جنيه بفضل “جنيه ورق” (فيديو)

موعد سفر بعثة منتخب الناشئين إلى المغرب للمشاركة في أمم إفريقيا

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

أب إيطالي متهم بالقتل.. صدم طفله امرأة مسنة

مظهرها مشوه، الفقاعة تفوز بلقب سمكة العام في نيوزيلندا

إحباط بيع مومياء أثرية من العصور الوسطى في تركيا

صور جديدة من فيلم آنا دي أرماس Ballerina

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-3-2025 في الأسواق

اشتعال أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء، وهذا العيار يسجل 4905 جنيها

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 19-3-2025

المزيد

انفوجراف

تفتكروا مين قتل أدهم الجارحي ابن سيد الناس؟ (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين.. مالك بن دينار

أسئلة رمضان، ما هو السر الأعظم للصوم ؟، وزير الأوقاف السابق يوضح

عمرو خالد يوضح طريقة نبوية رائعة عند النزاعات والخصومات والصدمات مع البشر (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية