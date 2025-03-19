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مائده طلاب التعليم الفني تقدم وجبات الإفطار للأيتام بالإسكندرية (صور)

مائدة طلاب التعليم
مائدة طلاب التعليم الفني في الإسكندرية، فيتو

مائدة طلاب التعليم الفني المعاصر ومدرسة المريم الصناعية، ليست مائده رحمن عادية تقدم افطار رمضان، بل هي مائدة مخصصة للأيتام تقدم لهم أفخر أنواع الطعام بطريق محور المحمودية أمام منطقة الحضرة. 

وليس ذلك فقط بل يشارك طلاب التعليم الفني من مدارس المريم في تجهيز وإعداد وجبات المائدة والتوزيع علي الأسر المتعففة طوال شهر رمضان المبارك،  وذلك بالتعاون مع مؤسسة النادي الأهلي للتنمية المجتمعية.

قالت مريم الضبع،  مدير مدرسة المريم الصناعية ومسئولة المائدة: إن مائدة الإفطار هذا العام مختلفة فنحن نقدم ٢٥٠ وجبة إفطار داخل المائده للأيتام وأسرهم، ويقوم طلاب التعليم الفني بالمشاركة في إعداد وتجهيز المائده من أفخر أنواع الطعام والفاكهة من لحوم ودجاج وأسماك وخضار متنوع، كما يصاحب الإفطار أجواء رمضانية من اغاني وزينات مختلفة وحلويات رمضان. 

و إضافة الضبع، انه أيضا نقوم بتوزيع ٢٥٠ وجبة أخرى للأسر المتعففة في منازلهم ونصل إليهم في سرية تامة من خلال طلابنا بالمنطقة المحيطة والقريبة منا، وهذا العام تقام المائدة بالتعاون مع مؤسسة النادي الأهلي للتنمية المجتمعية.

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