وزير الخارجية يتفقد مقر السفارة المصرية في تنزانيا

قام د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الأربعاء ١٩ مارس خلال زيارته إلى تنزانيا بتفقد مقر السفارة المصرية والقسم القنصلى بدار السلام وذلك بعد الانتهاء من عمليات التجديد لمقر البعثة المصرية، حيث اجتمع مع أعضاء السفارة والمكاتب الفنية في إطار الحرص على متابعة سير العمل، وتفقد وضع المنشآت الخاصة بالبعثات المصرية بالخارج.

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