ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع لاعبه لتجديد عقده

اقترب ريال مدريد الإسباني من تجديد عقد راؤول أسينسيو أحد أبرز لاعبي الفريق الملكي في الموسم الحالي، بعد مستواه الرائع هذا الموسم تحت قيادة أنشيلوتي.

وأكد فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في انتقالات اللاعبين، أن راؤول أسينسيو سيوقع عقدًا جديدًا مع النادي دون النظر لاهتمامات الأندية الأخرى، لأن رغبته الأكبر هي النجاح في ريال مدريد.

وينتهي عقد أسينسيو مع ريال مدريد في يونيو من العام المقبل، ويسعى النادي الملكي لاستمراره لأطول فترة ممكنة، حيث يُنظر له على أنه لاعب المستقبل في دفاعات النادي الملكي.

وصعد أسينسيو هذا الموسم مع ريال مدريد، وشارك في 29 مباراة وصنع هدفين، وحصل على ثقة المدرب كارلو أنشيلوتي، في ظل إصابات ألابا وميليتاو المتتالية.

فيما شف راؤول أسينسيو، مدافع ريال مدريد والوافد الجديد إلى تشكيل المنتخب الإسباني بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي، عن قلق والديه إزاء الوضع الذي يعيشه حاليًا بسبب التطور السريع في مسيرته.

قلق نجم ريال مدريد

وفي حوار أجراه مع برنامج "El Chiringuito" تحدث أسينسيو عن صعوده المذهل من فريق ريال مدريد "سي" إلى الفريق الأول تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، بالإضافة إلى انضمامه الأخير إلى المنتخب الوطني.

وأوضح أسينسيو أن الانتقال من اللعب في فريق الشباب "كاستيا" إلى الفريق الأول والمنتخب الإسباني في غضون أشهر قليلة كان "تغييرًا مفاجئًا وسريعًا"، لكنه وصفه بأنه "عملية جميلة" يعيشها بكل شغف وتركيز.

وأشار إلى أن عائلته، وخاصة والديه وشقيقه، بالإضافة إلى وكيله وأصدقائه، يلعبون دورًا كبيرًا في مساعدته على التعامل مع هذا الواقع الجديد، مضيفًا: "والداي قلقان الآن أكثر بسبب كل ما أعيشه، يخشيان أن أقوم بأشياء لا يفترض بي فعلها، لكنني لم أسبب لهما الكثير من المتاعب حتى الآن".

وكشف اللاعب الشاب أن لقبه "رولو" بدأ منذ أيامه في فريق الشباب وانتقل معه إلى الفريق الأول، مؤكدًا أن بعض زملائه في ريال مدريد بدأوا بمناداته به.

وعن بداياته، قال إن انتقاله إلى مدريد في سن الـ14 كان صعبًا، حيث ترك خلفه عائلته وأصدقاءه، لكنه تمكن من التأقلم بفضل زملائه في السكن.

وعن دعمه داخل النادي، أشاد أسينسيو بمدرب الشباب راؤول غونزاليس الذي كان له دور كبير في تطوره، وبكارلو أنشيلوتي الذي وصفه بـ"شخص رائع وقريب من اللاعبين"، مؤكدًا أن المدرب الإيطالي يعرف كيف يتعامل مع كل لاعب حسب احتياجاته. كما تحدث عن العلاقة الطيبة مع زملائه في الفريق الأول، مثل فينيسيوس ورودريجو ومودريتش وبيلينجهام، مشيرًا إلى أن الجو داخل غرفة الملابس "صحي وإيجابي".

وفيما يخص المقارنة مع أسطورة النادي سيرخيو راموس، قال أسينسيو: "راموس كان قدوتي منذ الصغر، وهو أفضل مرآة يمكن أن أنظر إليها، لكنني أسينسيو وأريد أن أصنع مسيرتي الخاصة".

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