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رياضة

نجم ريال مدريد عن انضمامه لمنتخب إسبانيا: عائلتي تشعر بالقلق

اسينسيو
اسينسيو

كشف راؤول أسينسيو، مدافع ريال مدريد والوافد الجديد إلى تشكيل المنتخب الإسباني بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي، عن قلق والديه إزاء الوضع الذي يعيشه حاليًا بسبب التطور السريع في مسيرته.

قلق نجم ريال مدريد 

وفي حوار أجراه مع برنامج "El Chiringuito" تحدث أسينسيو عن صعوده المذهل من فريق ريال مدريد "سي" إلى الفريق الأول تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، بالإضافة إلى انضمامه الأخير إلى المنتخب الوطني.

وأوضح أسينسيو أن الانتقال من اللعب في فريق الشباب "كاستيا" إلى الفريق الأول والمنتخب الإسباني في غضون أشهر قليلة كان "تغييرًا مفاجئًا وسريعًا"، لكنه وصفه بأنه "عملية جميلة" يعيشها بكل شغف وتركيز.

وأشار إلى أن عائلته، وخاصة والديه وشقيقه، بالإضافة إلى وكيله وأصدقائه، يلعبون دورًا كبيرًا في مساعدته على التعامل مع هذا الواقع الجديد، مضيفًا: "والداي قلقان الآن أكثر بسبب كل ما أعيشه، يخشيان أن أقوم بأشياء لا يفترض بي فعلها، لكنني لم أسبب لهما الكثير من المتاعب حتى الآن".


وكشف اللاعب الشاب أن لقبه "رولو" بدأ منذ أيامه في فريق الشباب وانتقل معه إلى الفريق الأول، مؤكدًا أن بعض زملائه في ريال مدريد بدأوا بمناداته به.

 

وعن بداياته، قال إن انتقاله إلى مدريد في سن الـ14 كان صعبًا، حيث ترك خلفه عائلته وأصدقاءه، لكنه تمكن من التأقلم بفضل زملائه في السكن.


وعن دعمه داخل النادي، أشاد أسينسيو بمدرب الشباب راؤول غونزاليس الذي كان له دور كبير في تطوره، وبكارلو أنشيلوتي الذي وصفه بـ"شخص رائع وقريب من اللاعبين"، مؤكدًا أن المدرب الإيطالي يعرف كيف يتعامل مع كل لاعب حسب احتياجاته. كما تحدث عن العلاقة الطيبة مع زملائه في الفريق الأول، مثل فينيسيوس ورودريجو ومودريتش وبيلينجهام، مشيرًا إلى أن الجو داخل غرفة الملابس "صحي وإيجابي".


وفيما يخص المقارنة مع أسطورة النادي سيرخيو راموس، قال أسينسيو: "راموس كان قدوتي منذ الصغر، وهو أفضل مرآة يمكن أن أنظر إليها، لكنني أسينسيو وأريد أن أصنع مسيرتي الخاصة".

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