رئيس الوزراء يوجه رسالة قوية لأمريكا وإسرائيل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة تمثل تهديدا لعودة التصعيد في المنطقة.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: شاهدنا أيضا ما يحدث في جنوب البحر الأحمر والضربات الأمريكية للحوثيين في اليمن وهذا يزيد من التصعيد داخل المنطقة.

وأكد: لن يكون هناك استقرار في المنطقة إلا بالهدوء والتفاوض والحلول العسكرية لن تكون حاسمة في حل أي مشكلة أو صراع ويجب على كل الأطراف الاستجابة إلى نداءات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تمهيدا لإحلال السلام وتنفيذ خطة إعادة الإعمار في الفترة المقبلة

واختتم: نأسف لسقوط عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة.



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