شهد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، فعاليات الاحتفال بعيد الأم بالجامعة وتكريم الأمهات المثاليات وأسر الشهداء، وذلك بقاعة السنهوري بكلية الحقوق.

رئيس جامعة المنصورة يشهد فعاليات الاحتفال بعيد الأم وتكريم أسر الشهداء

حضر الاحتفال الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمينة شلبي، مقررة المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، والدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق، وعمداء ووكلاء الكليات، والأمناء المساعدون، والعقيد محمد عبد الباري، مدير إدارة التربية العسكرية، والأمهات المثاليات بالجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، وأعضاء الجهاز الإداري، وطلاب الجامعة.

الأم هي عماد الأسرة المصرية، ومنبع العطاء بلا حدود

ووجّه الدكتور شريف خاطر في كلمته التحية والتقدير للأمهات المثاليات بجامعة المنصورة بمناسبة عيد الأم، مؤكدًا أن الأم هي عماد الأسرة المصرية، ومنبع العطاء بلا حدود، وأساس المجتمع كله.

تمهيد طريق الاستقرار والأمان لاستكمال مسيرة البناء والتنمية

كما أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بتزامن احتفال هذا العام مع يوم الشهيد، وكذلك مع ذكرى العاشر من رمضان، الذي خاضت فيه مصر أشرف المعارك، موجهًا رسالة تقدير لأصحاب العطاء من شهدائنا الأبرار، الذين قدَّموا المثل والقدوة في التضحية من أجل بقاء هذا الوطن، والحفاظ على مقدرات شعبنا العظيم، وتمهيد طريق الاستقرار والأمان لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، في ما يعد شاهدًا على صلابة هذا الوطن وعزيمة شعبه.

المرأة المصرية تُقدّم الكثير وتستحق الكثير، فهي مصدر طاقة الوطن وقوته

ووجّه خاطر التحية إلى المرأة المصرية، مؤكدًا اعتزازه الشخصي بهذا الحدث الذي تحرص جامعة المنصورة على إقامته سنويًّا، للتعبير عن جزء يسير من احترامنا لدورها الجليل كشريكة في الكفاح والنجاح والبناء والعمل. مشيرًا إلى أن المرأة المصرية تُقدّم الكثير وتستحق الكثير، فهي مصدر طاقة الوطن وقوته.

الاستقرار والتقدّم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني

كما أكَّد أن الجامعة تحرص كل الحرص على الاحتفال سنويًّا بعيد الأم وتكريم الأمهات المثاليات من منسوبيها، كرمز لتقديرهن وتكريمهن على مسيرة العطاء وجهودهن العظيمة في تربية الأجيال الجديدة. مشيدًا بالأولوية التي أولتها الدولة المصرية لملف المرأة، انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن الاستقرار والتقدّم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني، وذلك من خلال دعم وتمكين المرأة المصرية، لتكون محورًا أساسيًّا في جميع محاور خطة الدولة الشاملة للتنمية، وهو ما كان له أثر كبير في حصول المرأة المصرية على مميزات مهمة، ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، التزامًا بالدستور المصري الذي رسّخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالًا لمبادئ تكافؤ الفرص وما كفله للمرأة من حقوق، واتساقًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة.

عيد الام يتواكب مع الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان ويوم الشهيد

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العظيم إلى أن اليوم العالمي للمرأة هو 8 مارس، بينما تم تحديد اليوم المصري للمرأة في 21 مارس، في ما يُعد اختيارًا زمنيًّا عبقريًّا بين اليوم العالمي للمرأة و22 مارس، اليوم العالمي للمياه، كما أن الحدث هذا العام له طابع خاص، حيث يتواكب مع الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان ويوم الشهيد، مؤكدًا دور المرأة في بناء المجتمع. ولذلك، فإن هذا التكريم للأمهات المثاليات هو رمز للاحتفاء بكل سيدات مصر.

حفل تكريم الأمهات في عيدهن السنوي،

ورحَّب الدكتور وليد الشناوي باستضافة حفل تكريم الأمهات في عيدهن السنوي، مقدمًا أسمى آيات التهنئة لعظيمات مصر من الأمهات، ومقدرًا الدور التاريخي والريادي الذي تضطلع به الأم المصرية في شتى المجالات، فهي عماد الأسرة وشريك أساسي في تطور المجتمع.

تحية احترام وإجلال وحب لكل أم على أرض مصر من أسرة المجلس القومي للمرأة

ووجّهت الدكتورة أمينة شلبي، مقررة المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، تحية احترام وإجلال وحب لكل أم على أرض مصر من أسرة المجلس القومي للمرأة، مؤكدة دعم جامعة المنصورة المستمر لتمكين المرأة، لأن تكريم الأم ليس مجرد احتفاء بمناسبة، بل هو التزام مستمر بتحقيق العدالة والمساواة لها، كما وجّهت التحية والتقدير لفريق العمل القائم على تنظيم الاحتفالية.

عرض فيديو عن الشهيد، وعرض فني لأطفال مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة

تضمنت فقرات الحفل كلمة الدكتورة أمل القداح، الأم المثالية بكلية التربية للطفولة المبكرة وإحدى الأمهات المثاليات المكرمات من الجامعة، وسامية عبد الحميد، ابنة الشهيد المقدم عبد الحميد صالح، كما تم عرض فيديو عن الشهيد، وعرض فني لأطفال مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة، ثم تكريم الأمهات المثاليات بالجامعة وأسر الشهداء.

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