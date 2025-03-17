محافظ قنا يشهد احتفالية المجلس القومي للمرأة بيوم السيدة المصرية ويؤكد دورها في التنمية

شهد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الاحتفالية التي نظمها فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة بمناسبة يوم المرأة المصرية، وذلك بحضور الدكتورة هدى السعدي، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، والنائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، ومجدي حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي،والدكتور محمود خضاري، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، والدكتورة هالة خير سناري، وكيلة كلية التربية سابقًا ومديرة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة جنوب الوادي، إلى جانب عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني.

وفي كلمته، هنّأ محافظ قنا المرأة المصرية بيومها، مؤكدًا أنها رمزٌ للعطاء المتجدد، والإخلاص، والمثابرة، والتضحية في شتى مجالات الحياة، فهي لا تحتاج إلى يوم محدد للتكريم، بل تحظى بمكانة رفيعة داخل المجتمع وفي قلوب الجميع.

تطوير الخطاب المتعلق بالقضايا الحقوقية للمرأة

كما شدد على ضرورة تطوير الخطاب المتعلق بالقضايا الحقوقية للمرأة، والانتقال من مرحلة الحقوق والمشاركة والتمكين إلى مرحلة تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا المرأة، بما يسهم في تعزيز دورها التنموي.

وأشار المحافظ إلى أن الاهتمام بصحة المرأة استثمار في مستقبل الأسرة والمجتمع، حيث تعتمد صحة الطفل والأسرة بشكل رئيسي على صحة المرأة.

كما تطرّق إلى التحديات التي تواجه الهوية الريفية، موضحًا أن ضياع هوية المرأة الريفية ينعكس سلبا على القيم الثقافية والمجتمعية في الريف، مما يستدعي تضافر الجهود للحفاظ على مكانتها وتعزيز دورها في التنمية.

وفي هذا الإطار، وجّه محافظ قنا الشكر لمجلس إدارة بنك التنمية الصناعية بالمحافظة على مبادرته بفتح حسابات شمول مالي مجانية للسيدات دون رسوم، وإصدار بطاقات صرف آلي مجانية، وذلك في إطار الاحتفال بيوم المرأة المصرية.

وأكد المحافظ أن دعم المرأة يأتي ضمن رؤية "الجمهورية الجديدة" التي تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة وحياة كريمة للمواطنين في جميع أنحاء مصر.

من جانبه، أعلن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا أن المحافظ وافق على تشكيل لجنة لمناهضة العنف ضد المرأة، مشيرًا إلى أن عدد الرائدات الاجتماعيات بالمحافظة بلغ 1000 رائدة اجتماعية، يعملن على دعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات، بالتزامن مع بدء إنشاء مجمع خدمات المرأة بمنطقة المعنا.

الاحتفال بيوم المرأة المصرية

وفي ختام الاحتفال، كرّم محافظ قنا عددًا من القيادات النسائية تقديرًا لدورهن في التنمية والخدمات المجتمعية بالمحافظة، وعلى رأسهن الراحلة آمال عبيد، رائدة العمل الاجتماعي بمحافظة قنا.

يُذكر أن الاحتفال بيوم المرأة المصرية، الذي يُوافق 16 مارس من كل عام، يعود إلى ذكرى أول مسيرة نسائية قادتها هدى شعراوي، والتي شهدت سقوط أول شهيدة مصرية على يد قوات الاحتلال البريطاني خلال ثورة 1919، مما جعل هذا اليوم علامة فارقة في تاريخ نضال المرأة المصرية.

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