الطرابلسي يعلن تشكيل تونس لمواجهة ليبيريا في تصفيات كأس العالم

تصفيات كأس العالم، يخوض منتخب تونس مواجهة قوية، عندما يحل ضيفا على المنتخب الليبيري اليوم الأربعاء، على ملعب صامويل كانيون دو في مونروفيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب تونس أمام ليبيريا في تصفيات كأس العالم

ويخوض سامي الطرابلسي مدرب منتخب تونس أول مباراة له بعد تعيينه مدربا جديدا في فبراير الماضي، حيث اختار الطرابلسي الذي يخوض مباراته الأولى على رأس القيادة الفنية لنسور قرطاج التشكيل التالي:

حارس المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: محمود غربال - ديلان برون - منتصر الطالبي - علي العابدي.

خط الوسط: عيسى العيدوني - حنبعل المجبري - أنيس بن سليمان.

خط الهجوم: نعيم السليتي - حازم المستوري - سيف الله اللطيف.



ويملك مدرب نسور قرطاج عدة خيارات على دكة البدلاء على غرار مهاجم نادي الزمالك سيف الدين الجزيري أو لاعب فيرنكفاروش المجري محمد علي بن رمضان فضلا عن حمزة الخضراوي من الإفريقي وفراس شواط هداف النجم الساحلي، وفرجاني ساسي.

ويحتل منتخب تونس صدارة المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط، متقدما على ناميبيا في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، في حين تملك ليبيريا 7 نقاط في المركز الثالث.

وتنقل قنوات SSC السعودية المشفرة ( قناة SSC1 HD) والقناة التونسية الثانية المفتوحة مباراة ليبيريا وتونس مباشرة بداية من الساعة السابعة مساءً بتوقيب مكة المكرمة.

ويعاني المنتخب التونسي من غيابات بسبب إصابات عديدة قبل مواجهة ليبيريا، آخرها إلياس السخيري نجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي غادر معسكر نسور قرداج بسبب الإصابة.

ويتصدر نسور قرطاج جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بينما يتواجد منتخب ليبيريا في المركز الثالث بـ 7 نقاط.

ويتطلع منتخب تونس لتعزيز صدارة المجموعة الثامنة، التي تضم ""ناميبيا وليبيريا ومالاوي وغينيا الاستوائية وساو تومي" من أجل خطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026.

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