إنجي المقدم: وقعت في غرام شخصية "شادية" بمسلسل كامل العدد ++

تحدثت الفنانة انجي المقدم عن النجاح الذي حققه الموسم الثالث من مسلسل كامل العدد، مؤكدة إنها تحمست منذ قراءة السيناريو للمشاركة في هذا العمل، فهي تتابعه منذ الموسم الأول هي وأولادها مؤكدة أنه مسلسل تستمتع بمشاهدته مع العائلة.

مسلسل كامل العدد ++

وأضافت: "أنا من مُشاهدى كامل العدد من جزئه الأول وهو حقيقي مسلسل رائع أعادنا للوقت الذي تتجمع فيه العائلة كلها كبار وصغار، فهو مسلسل يجعلك انت والعائلة والصغار والكبار يشاهدون ويضحكوا ويتفاعلون أثناء المشاهدة مع مواقف وبني ادمين شبهنا، فأولادي للأسف لا يتابعوا مسلسلات عربية، إلا أعمال قليلة على مر السنوات الماضية، ولكن مسلسل كامل العدد أنجذبوا له بشدة واحبوه هم وأصدقائهم مع التعايش مع أجواء العائلة".

شخصية شادية في مسلسل كامل العدد

وقالت "المقدم" إنها وقعت في غرام شخصية شادية وتحمست لها عند عرضها عليها، فالدور ملئ بالإثارة والتشويق، فهي سيدة تهتم بعالم الأرواح، وشخصية فريدة من نوعها وانجذبت لها قائلة: " لقد أحببت شادية بشكل غير طبيعي لإنها تشبه صديقات لي أراهم وأتعامل وأسافر معهم وعاشرتهم، لذلك حاولت دراسة الشخصية وركزت على تفاصيلها لتخرج بهذا الشكل حيث كان أول مشهد لها وهي تدق منزل الفنانة إسعاد يونس لتخبرها إنها ابنتها وتحكي لها ولأخيها "شريف سلامة" القصة كلها وتقول لهم كل ما يخصها، ففي البداية لم يصدقونها، إلي أن تأكدوا إنها حقيقة".

وعن علاقتها بالفنانة دينا الشربيني فبداية معرفتهم كانت من مسلسل "طرف ثالث".

وأكدت المقدم أنها ودينا تربطهم علاقة صداقة قوية خارج العمل الفني، وعلى المستوى الفني فهي ممثلة موهوبة جدا، بشكل غير عادي تجعلك تبكي وتضحك وتتأثر بكل ما تفعله منذ أن رأتها في مسلسل طرف ثالث".

كواليس مسلسل كامل العدد ++

وعن كواليس مسلسل "كامل العدد ++" فقالت إنها كانت رائعة والكل يتعامل كالعائلة بالفعل والأطفال في غاية اللطف والجمال، وقد حزنت كثيرا بعد انتهاء التصوير.

وأشارت المقدم إلى إنها سعيدة بالعمل مع المخرج خالد الحلفاوي مؤكدة بإنه مايسترو، فهو مخرج متميز لأبعد مدى وشخصية هادئة ولكنه يعرف جيدا ما يريده وكل الإضافات التي يوجه بها الفريق لها أهميتها، وعلى الرغم من هدوئه إلا أنه يستطيع السيطرة على اللوكيشن من أكبر شخص لأصغر شخص، فهناك مشاهد يكون فيها أساتذة كبار مع الممثلين والأطفال بكافة مراحلهم العمرية وهذا شيء غير عادي، لذلك هي ممتنة للعمل معه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.