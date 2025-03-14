أغنية ألف مرة، مفاجأة أحمد سعد في الحلقة الأخيرة من كامل العدد ++ (فيديو)

أطلق النجم أحمد سعد قبل قليل عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وعبر منصات الموسيقى المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي أغنية جديدة من الحلقة الأخيرة لمسلسل «كامل العدد ++» باسم «ألف مرة».



أغنية ألف مرة



الأغنية الجديد للنجم أحمد سعد أطلقت بالطابع الراقص خلال مشاهد نهاية العمل التي جاءت نهاية سعيدة، وشهدت تواجد النجمة يسرا في مفاجأة من صناع العمل الجديد الذي عرض خلال النصف الأول من شهر رمضان، وهي من تأليف منة القيعي، ومن ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس وماستر هاني محروس.



وبمجرد نشر الأغنية على منصات أحمد سعد والمنصات العارضة للعمل الجديد تفاعل الجمهور بشكل كبير بمشاركة مقاطع فيديوهات من الأغنية الجديدة.



أصبح النجم أحمد سعد هو النجم الأول للموسم الرمضاني الحالي من خلال تقديمه أغنيات 8 حملات إعلانية بالإضافة إلى تترات مسلسل سيد الناس وأغانيه الداخلية وبالإضافة إلى أغنية مسلسل كامل العدد ++ بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وحسين فهمي وإسعاد يونس وعدد كبير من النجوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.