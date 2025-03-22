فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. سعد بن عبادة، سيد الأنصار الذي تنازل عن الخلافة لمنع الفتنة

قال الله تعالى: "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا". [الفتح: 29].

وقال أيضا: "وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ". [الحشر: 9].

وقال: "وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ". [التوبة: 100].

فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أوَّل وأفضلُ مَن دَخَل فيه من هذه الأمة، ولهم منه أوفرُ حظٍّ، وأكملُ نصيب.



وقال الله سبحانه وتعالى: "إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت".. وقال أبو بكر، رضي الله عنه: "ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته".

في هذه الحلقات نستعرض فضائل ومناقب الصحابة وآل البيت، رضي الله عنهم.



سعد بن عبادة، سيد الأنصار تنازل عن الخلافة لمنع الفتنة

كان سعد بن عبادة، رضي الله عنه، سيد سادات الأنصار، وسيد الخزرج، حامل راية الأنصار.

عُرِف بالحزم، كان صريحا لا يعرف المسايرة، شديد التشبث فيما يرى أنه حق.

وهو أحد النقباء الاثني عشر الذين بايعوا الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، فى بيعة العقبة.

اتصف بالكرم والجود، حيث خصص جزءًا كبيرًا من أمواله للإنفاق على المسلمين المهاجرين.

هو سعد بن عبادة الساعدي الخزرجي الأنصاري الأزدي القحطاني. يلتقي مع الصحابي أبو دجانة الأنصاري، رضي الله عنه، في جديهما طريف بن الخزرج بن ساعدة.

قال فيه سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فيما روى أبو داود من حديث قيس بن سعد: "اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة".

كانت أمُّه عمرة بنت مسعود من المبايعات، وقد توفيت بالمدينة في زمن النبي سنة خمس.

وكان يكتب بالعربية في الجاهلية، وكان يحسن العوم والرمي؛ ولذلك سُميَ "الكامل".

إسلامه

شهد سعد بيعة العقبة مع السبعين من الأنصار، وكان أحد النقباء الاثني عشر.

ولما أسلم هو والمنذر بن عمرو، وأبو دجانة، يكسرون أصنام بني ساعدة.

مع رسول الله

ويروى أنه لما أُصيب زيد بن حارثة أتاهم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فجهشت بنت زيد في وجه رسول الله، فبكى رسول الله، حتى انتحب، فقال له سعد بن عبادة: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: "هذا شوق الحبيب إلى حبيبه".

ودعاه رجلٌ من الليل فخرج إليه، فضربه الرجل بسيفٍ فأشواه (أصابه)، فجاءه النبي، صلى الله عليه وسلم، يعوده من تلك الضربة، ولامه على خروجه ليلًا.

وروى أبو يعلى من حديث جابر قال: قال رسول الله: "جزى الله الأنصار خيرًا، لا سيما عبد الله بن حرام وسعد بن عبادة".

ويقول ابن عباس: "كان لرسول الله في المواطن كلها رايتان، مع علي بن أبي طالب راية المهاجرين، ومع سعد بن عبادة راية الأنصار".

غيرته

كان سعد بن عبادة، رضي الله عنه، شديد الغيرة في الحق، عن ابن عباس قال: لما نزلت "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا". (النور: 2)، قال سعد بن عبادة: هكذا أُنزِلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله: "يا معشر الأنصار، ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟" قالوا: يا رسول الله، لا تلمه؛ فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرًا، وما طلق امرأةً قط فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته، فقال سعد: "والله، يا رسول الله، إني لأعلم أنها حق، وأنها من عند الله، ولكني تعجبت أني لو وجدت لكاع قد تفخذها رجل، لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء، فو الله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته!".

سعد الجواد

كان سعد بن عبادة حاله كحال آبائه في السخاء والكرم، والجود، وكان لهم أُطُم (حصن) يُنادى عليها كل يوم: "من أحب الشحم واللحم، فليأتِ أُطُم دليم بن حارثة".

ولمّا قدم النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، المدينةَ كان يبعث إليه كل يوم جفنة القصعة من ثَرِيد اللحم أو ثريد بلبن أو غيره، فكانت جفنة سعد تدور مع رسول الله في بيوت أزواجه.

ويروي أنس أن النبي، صلى الله عليه وسلم، جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي: "أفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصائِمُونَ، وأكَلَ طَعَامَكُمُ الأبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ المَلاَئِكَةُ".

في معركة بدر

قبل بدء معركة بدر، كان المسلمون يريدون أخذ القافلة، فأراد الرسول، صلى الله عليه وسلم، أن يعرف رأي الأنصار، فشاور أصحابه حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقال سعد بن عبادة: "إيانا تريد يا رسول الله، والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحار لأخضناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكباد الإبل الغماد لفعلنا"، فندب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الناس.

بكاء الرسول لمرض سعد

روى عبد الله بن عمر: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غاشية أهله، فقال: "قد قضي؟"، قالوا: لا، يا رسول الله، فبكى النبي، فلما رأى القوم بكاء النبي بكوا، فقال: "ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، وإن الميت يعذَّب ببكاء أهله عليه".

صبره على التعذيب

وينفرد سعد بن عبادة بين الأنصار جميعا بتحمل نصيبه من تعذيب قريش الذي كانت تنزله بالمسلمين في مكة.

بيعة العقبة

بعد أن تمت بيعة العقبة سرًا، وأصبح الأنصار يتهيئون للسفر، علمت قريش بما كان من مبايعة الأنصار واتفاقهم مع الرسول على الهجرة إلى المدينة حيث يقفون معه ومن ورائه.

أخذت قريش تطارد الركب المسافر حتى أدركت من رجاله سعد بن عبادة فأخذه المشركون، وربطوا يديه إلى عنقه بشراك رحله وعادوا به إلى مكة، حيث احتشدوا حوله يضربونه وينزلون به ما شاءوا من العذاب.

وبعد أن هاجر رسول الله إلى المدينة، سخّر سعد أمواله لخدمة المهاجرين.

فقد كان سعد جوادا بالفطرة وبالوراثة، فهو ابن عبادة بن دليم بن حارثة الذي كانت شهرة جوده في الجاهلية تعم الآفاق.

وصار جود سعد في الإسلام آية من آيات إيمانه. فقد "كان الرجل من الأنصار ينطلق إلى داره، بالواحد من المهاجرين، أو بالاثنين، أو بالثلاثة. وكان سعد بن عبادة ينطلق بالثمانين".

من أجل هذا، كان سعد يسأل ربه قائلا: "اللهم هب لي مجدًا ولا مجد إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال، اللهم لا يصلحني القليل ولا أصلح عليه".

في سقيفة بني ساعدة

بعد انتقال سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، والتفوا حول سعد بن عبادة منادين بأن يكون خليفة رسول الله من الأنصار، ولكن عمر بن الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح رأيا أن أبا بكر أحق بالخلافة بعد رسول الله.

وقال سعد، بعد أن حمد الله وأثنى عليه: "يا معشر الأنصار، لكم سابقة في الدين وفضيلة في الإسلام ليست لقبيلة من العرب؛ إن محمدًا لبث بضع عشرة سنة في قومه يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخلع الأنداد والأوثان فما آمن به من قومه إلا رجال قليل، وتوفاه الله وهو عنكم راضٍ وبكم قرير عين".

وأورد الإمام أحمد القصة كالتالي: توفي رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر في طائفة من المدينة، قال: فجاء فكشف عن وجهه فقبله وقال: "فداك أبي وأمي، ما أطيبك حيًا وميتًا، مات محمد ورب الكعبة".

فانطلق أبو بكر وعمر يتقاودان حتى أتوهم فتكلم أبو بكر فلم يترك شيئًا أنزل في الأنصار، ولا ذكره رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من شأنهم إلا ذكره، وقال: "لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو سلك الناس واديًا، وسلكت الأنصار واديًا، سلكت وادي الأنصار".. ولقد علمت يا سعد أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال وأنت قاعد: "قريش ولاة هذا الأمر فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم"، فقال له سعد: "صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء".



ولولا تنازل سيدنا سعد بن عبادة لأبي بكر، وكان بين أهله وعزوته من الأنصار، لنشبت فتنة عظيمة، الله وحده يعلم كيف كانت ستنتهي، ولكنه عف ومنع الفتنة، رضي الله عنه وأرضاه.. ثم اكتفى بأن كان جنديًّا في جيوش الفتوحات وحروب الردة.

وفاته

عن سعيد بن عبد العزيز، قال: أول مدينة فُتحت بالشام بصرى، وفيها مات سعد بن عبادة.



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