كريستيانو رونالدو يحقق حلم طفل مصاب بمرض خطير

استجاب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، لطلب طفل مصاب بمرض خطير والتقى به محققا حلم الطفل الذي لا يتعدى عمره 10 سنوات، وذلك خلال تواجده في معسكر منتخب البرتغال.

ويستعد رونالدو لخوض مباراته الدولية رقم 218 مع المنتخب البرتغالي، حيث يحلم بتسجيل هدفه الدولي رقم 136 في مسيرته، وذلك عندما يشارك في مباراة البرتغال والدانمارك غدا الخميس في ذهاب ربع النهائي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2024 ـ 2025.

وظهر رونالدو مع الطفل الذي يدعى "ديوجو" ويعاني من مرض خطير، حيث حقق حلمه بملاقاة نجمه المفضل بمناسبة مباراة البرتغال والدانمارك.

وانتشرت على منصات التواصل صورة ديوغو الذي بدا مبتسما مع الأسطورة كريستيانو فيما أشاد الكثير من النشطاء على منصات التواصل بحركة قائد النصر السعودي الإنسانية واستجابته التي مكّنت الطفل من تحقيق حلمه.

وسبق لرونالدو أن حقق أحلام عديد الأطفال والمشجعين والمعجبين من خلال لقائهم على منوال ما حدث مع طفل سوري يبلغ من العمر أربع سنوات ومصاب بالسرطان عندما التقى به قبل مباراة منتخب بلاده ضد سلوفينيا في كأس أوروبا التي احتضنتها ألمانيا الصيف الماضي.

ويحل منتخب البرتغال ضيفًا على الدنمارك، غدا الخميس على ملعب باركن ستاديون، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

ويتسلح منتخب البرتغال بقائده كريستيانو رونالدو، حيث يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل عليه المهمة في الإياب يوم 23 مارس الجاري، على ملعب خوسيه ألفالادي.



تشكيل منتخب البرتغال المتوقع أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمي: ديوجو كوستا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - روبن دياش - ريناتو فيجا - نونو مينديش

خط الوسط: جواو نيفيش - فيتينيا - برونو فيرنانديش

خط الهجوم: بيدرو نيتو - كريستيانو رونالدو - رافائيل لياو

منتخب البرتغال تأهل إلى الدور ربع النهائي، بعد تصدره للمجموعة الأولى في المستوى الأول برصيد 14 نقطة، ويطمح في الفوز للتقدم نحو الكأس التي حققها من قبل في 2018-2019.

في المقابل، منتخب الدنمارك احتل وصافة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، خلف إسبانيا المتصدرة.

موعد مباراة الدنمارك والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية

من المقرر أن تقام مباراة الدنمارك والبرتغال غدا الخميس 20 مارس 2025 على ملعب باركن ستاديون في الدنمارك في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الدنمارك أمام البرتغال في دوري الأمم الأوروبية

تمتلك قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية، وسوف يتم نقل مباراة الدنمارك أمام البرتغال على قناة beIN Sports HD Extra 1.

وكانت قرعة دور ربع النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية أسفرت عن مواجهات قوية للمنتخبات المتنافسة.

نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

هولندا ضد إسبانيا

كرواتيا ضد فرنسا

الدنمارك ضد البرتغال

إيطاليا ضد ألمانيا

قرعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

الفائز من مباراة إيطاليا وألمانيا سيواجه الفائز من مواجهة الدنمارك والبرتغال.

الفائز من مواجهة هولندا وإسبانيا سيلعب أمام الفائز من مباراة كرواتيا وفرنسا.

وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي يوم 20 مارس 2025 بينما تلعب مواجهات الإياب يوم 23 من ذات الشهر.

وتقام مواجهتي نصف النهائي يومي 4 و5 يونيو 2025 على أن يقام النهائي ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 8 يونيو 2025.

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