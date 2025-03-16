الأحد 16 مارس 2025
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فى تمام 5:53 صباحا، أول مدينة تصلى صلاة عيد الفطر المبارك 2025

صلاة عيد الفطر المبارك،
صلاة عيد الفطر المبارك، فيتو

تكون مدينة حلايب أول مدينة تصلى صلاة عيد الفطر المبارك، حيث من المقرر أن يؤدى أهالى المدينة صلاة العيد فى تمام 5:53 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 في المحافظات

مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 (إنفوجراف)


موعد عيد الفطر 2025 , أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية أن شهر رمضان عدته 29 يوما، ويكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأحد 30 مارس 2025 وتكون صلاة العيد فى تمام الـ 6:13 صباحا بتوقيت القاهرة المحلى

 

وفيما يلى مواعيد صلاة العيد بالمحافظات:

القاهرة: 6:13

الجيزة: 6:12

الاسكندرية: 6:16

بورسعيد:6:07

السويس: 6:07

العريش:6:01

الطور:6:03

سانت كاترين:6:01

طابا: 5:57

شرم الشيخ: 6:00

دمنهور: 6:14

طنطا:6:12

المنصورة:6:11

الزقازيق:6:10

بنها:6:12

شبين الكوم: 6:13

كفر الشيخ:6:13

الفيوم: 6:14

بنى سويف: 6:13

المنيا: 6:14

أسيوط:6:13

سوهاج:6:11

قنا:6:07

اسوان:6:07

أبو سمبل: 6:13

مرسى مطروح:6:27

الغردقة: 6:03

الخارجة: 6:17

الاسماعيلية:6:07

دمياط: 6:09

السلوم:6:35

نوبيع: 5:59

حلايب: 5:53

شلاتين: 5:57

 

ويرفع آذان المغرب فى 29 رمضان وهو أخر أيام  الشهر الكريم فى تمام 6:12مساء.


عدد ساعات الصيام فى رمضان 2025


وتكون متوسط عدد ساعات الصيام خلال الشهر الكريم 14 ساعة  
 

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