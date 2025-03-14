الجمعة 14 مارس 2025
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خارج الحدود

مجلس الأمن يدين أعمال العنف في الساحل السوري

مجلس الامن،فيتو
مجلس الامن،فيتو

 أدان مجلس الأمن الدولي أعمال العنف التي وقعت في الساحل السوري، وذلك في بيان رئاسي صاغته الولايات المتحدة وروسيا.

 

مجلس الأمن يدين أعمال العنف في الساحل السوري

 وأدان البيان بشدة الهجمات على البنية التحتية المدنية خاصة المستشفيات في سوريا، داعيًا لمكافحة الإرهاب، وأعرب عن القلق إزاء التهديد الذي يشكله الإرهابيون الأجانب.

وأعرب البيان عن القلق البالغ إزاء تأثير العنف في سوريا على تصاعد التوتر بين الطوائف، داعيًا كل الأطراف بالوقف الفوري لأعمال العنف والتحريض وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية.

وحث البيان سوريا على اتخاذ تدابير حاسمة للتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب.

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الساحل السوري الولايات المتحدة الولايات المتحدة وروسيا روسيا مجلس الأمن الدولي

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