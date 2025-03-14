أدان مجلس الأمن الدولي أعمال العنف التي وقعت في الساحل السوري، وذلك في بيان رئاسي صاغته الولايات المتحدة وروسيا.

مجلس الأمن يدين أعمال العنف في الساحل السوري

وأدان البيان بشدة الهجمات على البنية التحتية المدنية خاصة المستشفيات في سوريا، داعيًا لمكافحة الإرهاب، وأعرب عن القلق إزاء التهديد الذي يشكله الإرهابيون الأجانب.

وأعرب البيان عن القلق البالغ إزاء تأثير العنف في سوريا على تصاعد التوتر بين الطوائف، داعيًا كل الأطراف بالوقف الفوري لأعمال العنف والتحريض وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية.

وحث البيان سوريا على اتخاذ تدابير حاسمة للتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.