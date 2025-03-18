عبد السند يمامة: ثورة 1919 أنصفت الفلاح المصري بتشريعات تليق بجهاده

أنتج حزب الوفد فيلما وثائقيا خاصا عن كفاح الفلاحين في ثورة ١٩١٩ تحت عنوان "الجلاليب الزرقاء ثروة مصر".

ذكرى ثورة ١٩١٩



ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم الوثائقي خلال الإحتفالية الكبرى التى ينظمها الحزب غدا - الاربعاء- بمدينة المنصورة، لتكريم المتميزين من المزارعين بمحافظة الدقهلية، وذلك بحضور رئيس الوفد الدكتور عبد السند يمامة واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والنائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، ومحمد حلمي سويلم رئيس اللجنة العامه لحزب الوفد بمحافظة الدقهلية، ووكيل وزارة الزراعة، ومدير الارشاد الزراعي بالدقهلية،وعدد من الشخصيات العامة.



ثورة ١٩، وأكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد أن الثورة الشعبية الكبرى عام ١٩١٩ أنصفت الفلاح المصري، وقدمت له عبر الحكومات المتعاقبة سلسلة من التشريعات، التي كرمت جهاده ودفعته نحو تقديم المزيد من العمل في سبيل التنمية.

تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الفلاحين



وقال إن الحزب يستهدف بانتاج هذا الفيلم تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الفلاحين وأوضاعهم قبل عام 1952 كذلك خدمة قضية الوعي العام.



والفيلم الوثائقي" الجلاليب ثروة" مصر اهداء خاص من الدكتور عبد السند يمامة، وأعد مادته الوثائقية الكاتب شريف عارف المستشار الاعلامي لحزب الوفد ومدير المعهد الدراسات السياسية، وانتجه واشرف على تنفيذه فريق عمل من المعهد.

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