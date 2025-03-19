حكاية تدرس في التحدي، قصة كفاح الأم المثالية بمحافظة بورسعيد

الأمهات المثاليات 2025، أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2025 على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة التضامن الاجتماعي.

ومن محافظة بورسعيد إحدى الفائزات في مسابقة الأم المثالية رندا سمير مسعد محمد أرملة منذ 28 عامًا تبلغ من العمر 53 عامًا حاصلة على بكالوريوس تجارة.



قصة كفاح الأم

تزوجت الأم عام 1996 زوجًا كان يعمل أرزقيًّا بطهو الطعام والحلوى في المطاعم، وكانت تبلغ من العمر 25 عامًا والأم ربة منزل رغم أنها حاصلة على المعهد الفني التجاري، وأصرت على استكمال تعليمها وحصلت على بكالوريوس تجارة، وفي هذه الفترة رزقت باثنين من الأبناء وكانت الحياة تسير طبيعية مستقرة.



التحق الأبناء بالتعليم وكانوا من المتفوقين وكانت الأم ترعاهم وتتابع دروسهم، ولكنَّ دَخل الزوج ضئيل لا يكفي احتياجات المعيشة ومتطلبات التعليم، مما اضطرها إلى أن تصنع الحلويات وتبيعها للأقارب دون علم الزوج حتى لا تجرح مشاعره، لأنه رفض نزولها إلى العمل لمساعدته حتى تتفرغ لرعاية الأبناء.

وفاة الزوج

توفي الزوج إثر أزمة قلبية مفاجئة تاركًا الأسرة بلا دخل نهائي وكان عمر الابن الأكبر ١٧ عامًا وكان في الثانوية العامة والابنة الصغرى كان عمرها ١٤ عامًا وفي الصف الثاني الإعدادي.



بدأت قصة كفاح الأم بعد تغير حياة الأسرة وتحول مصيرها من أسرة مستقرة إلى أسرة ليس لها أي دخل ولا معاش مهددة بالانهيار.



اضطرت الأم إلى أن تعتمد على نفسها في تدبير احتياجات ومتطلبات أبنائها من التعليم والمعيشة فبدأت تعمل بأعمال خاصة لها مثل (تجهيز وطهي الحلوى والكعك والبسكوت والمأكولات المنسوجات والمفروشات القطنية، وكذلك تفصيل وحياكة الملابس وبيعها للأهل والجيران) واضطرت إلى العمل كمعاونة منزل دون علم أبنائها حتى تحقق حلم زوجها وهو وصول الأبناء إلى كليات القمة.



تعثرت الظروف معها وكانت تقاوم وتتحدى ظروفهم المعيشية الصعبة ولم يساعدها أحد من أشقاء الزوج ولا حتى أقاربها حتى استطاعت أن تكمل تعليم أبنائها ليلتحقوا بالجامعات.



واستطاع الابن الأكبر الحصول على بكالوريوس الهندسة بتقدير امتياز وكان من العشرة الأوائل على الجامعة وتم تعينه بإحدى شركات البترول تقديرًا لتفوقه.



والابنة الصغرى أصبحت بالفرقة الرابعة بكلية الطب ومن المتفوقات أيضًا.



وفرحت الأم لتحقيق أمنية زوجها والوصول بأبنائها إلى بر الأمان.



أثناء كفاح الأم مع أبنائها تصاب بالكانسر وتخضع للعلاج الكيماوي إلى جانب قيامها برعاية والدتها السيدة المسنة التي تجلس معها وترعاها من قبل وفاة زوجها.



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